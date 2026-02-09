Jordi Wild, Jorge Lorenzo y Santi Cañizares, entre los invitados para enfrentarse a Adrián Mateos y Leo Margets en la Timba

El próximo martes 10 de febrero, el Casino de Andorra acogerá una nueva edición de La Timba, la retransmisión más divertida de Winamax. El evento reunirá a algunas de las personalidades más reconocidas del deporte y del streaming español alrededor de una mesa de póke que se retransmitirá en directo el 10 de febrero a las 20:00 h en nuestros canales de YouTube y Twitch.

Todos los participantes se sentarán a la mesa para enfrentarse a dos de los grandes referentes del póker mundial, Adrián Mateos y Leo Margets, miembros del Team Pro de Winamax. Será una partida en la que la tensión, las risas y los golpes inesperados estarán asegurados de principio a fin.

Un 'Line up' de primer nivel

Uno de los grandes protagonistas de la noche será Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo de motociclismo, que cambiará el rugido del motor por los faroles y la estrategia del póker. Junto a él, también darán guerra el exguardameta Santi Cañizares y el youtuber Jordi Wild, acompañados de otros destacados rostros del deporte y del streaming.

El line up completo de esta edición de La Timba estará formado por Adrián Mateos, Alberto Montalvo, Franco Tenaglia, Guanyar, Jordi Wild, Jorge Lorenzo, Leo Margets y Santi Cañizares, un cartel de primer nivel que promete espectáculo dentro y fuera de la mesa.

Mucho más que una simple partida de póker, los ocho participantes lucharán por el trofeo de campeón y por un billete para el Main Event de las World Series of Poker (WSOP) de Las Vegas. Además, el segundo y tercer clasificado también recibirán premios: una entrada para un Evento Paralelo de las WSOP y una entrada para un Evento de Winamax, respectivamente.