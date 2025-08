Jordan Díaz ilumina las exhibiciones de Llopis, Attaoui y Jaël Bestué

El esperadísimo regreso del campeón olímpico Jordan Díaz en triple salto fue el colofón perfecto a la última jornada de los Campeonatos de España de Atletismo que han concluido este domingo en Tarragona con Quique Llopis, Mohamed Attaoui y Jaël Bestué compartiendo protagonismo con el hispanocubano.

El pupilo de Iván Pedroso no había vuelto a saltar desde que el 9 de agosto culminó en París su gran primer año como español con el oro olímpico en el Stade de France para sumar al título europeo logrado dos meses antes en Roma. Los problemas físicos le habían impedido aparecer desde entonces. 358 días KO.

El habanero saltó a la pista como si no fuese con él. Sin presión, corrió, no arriesgó en el talonamiento y se fue a 17,16 metros con tres saltos equilibrados para situarse claramente como líder español del año y 13º en del mundo. No volvió a aparecer por el saltadero. Acaba de recibir el alta médica. Nada de forzar.

En principio, Jordan Díaz volverá a los entrenamientos a Guadalajara y se verá si compite en alguna reunión de la Diamond y, si el físico le responde, para asaltar en Tokio la 'triple corona' después de reinar en los Juegos y en Europa. Marcos Ruiz se llevó la plata con 16,50 y Ramon Adalia fue bronce con la misma marca.

Histórico Llopis

Con Quique Llopis, el que escribe no es objetivo. El valenciano es un atleta admirable y una persona sensacional, capaz de donar su bolsa en la reunión de Valencia para los afectados por la DANA y de convertirse en Tarragona en el primer español que baja de 13 segundos en 110 metros vallas.

Sin embargo, su exhibición no irá a los rankings por culpa de 0.3 de viento (+2,3), que invalidarán sus colosales 12,98 con los que vuelve a postularse de cara al Mundial tras perderse la final del pasado Europeo bajo techo de Apeldoorn por problemas en el calentamiento (en 2023 se cayó en la final en Estambul).

El viento jugó una mala pasada a Quique Llopis / RFEA - SPORTMEDIA

Llopis corrió como un campeón y su alegría al ver el tiempo se tornó en desazón cuando asumió que esos 12.98 tan solo saldrían en la clasificación de los Nacionales. Mejor técnicamente que en las otras dos carreras, el 'velocista' Abel Jordán se llevó la plata con 13.30 y un magnífico Ángel Díaz, el bronce con 13.32.

En 100 vallas, Xènia Benach era la favorita tras su 'sub 13' (12.94) y cumplió los pronósticos con 13.04 pese a la enorme oposición de la también catalana Lerato Pagès, quien a sus 19 años igualó su marca personal (13.09). También corrió más que nunca la valenciana Paula Blanquer (13.15) en una gran final.

Enorme Attaoui

El día que corrió el año pasado en 1:42.04, Mohamed Attaoui ya pasó a la historia del atletismo español con un registro al nivel del 3:28.95 de Fermín Cacho en 1.500, el 18,18 de Jordan Díaz en triple o el 2,03 de Ruth Beitia en altura. Un registro histórico para el cántabro de adopción, una auténtica estrella universal.

El hispanomarroquí corrió en cabeza sin forzar en la final de 800 hasta que cambió con una violencia al alcance de los pocos. Tomó unos metros de ventaja y acabó saludando en 1:46.22 con el último 400 en 51 segundos. Por detrás, el excampeón mundial bajo techo Mariano García fue plata (1:46.79) y Pablo Sánchez-Valladares (1:47.14) arrebató a David Barroso por una centésima el bronce y quizá el billete para Tokio.

Se acaban los adjetivos con Mohamed Attaoui / RFEA - SPORTMEDIA

"Muy contento. La táctica era la de siempre, salir desde atrás, pero nadie tiraba y me puse yo a un ritmo cómodo. A falta de 300 aumenté el ritmo, no me seguían y di otro cambio. Esto me da mucha confianza. Ahora volvemos a St. Moritz y correré el 800 en Lausana, me gustaría el 1.500 en Bruselas y el 800 en la final de Zúrich. Ojalá mejore mi marca a 1:41 y ya, a por el Mundial", dijo Attaoui, un tipo realmente excepcional.

La final femenina era un duelo a tres sin la catalana Marta Mitjans, quien buscará el podio en el Europeo sub'20. La defensora del título Lorea Ibarzabal y la balear Daniela García no pudieron con la revelación del curso, una Rocío Arroyo que viene ser plata en 800 y oro en 4x400 en el Europeo sub'23. La excuatrocentista cambió y aguantó en la recta para ganar con 2:01.01, por delante de Daniela (2:01.37) y de Lorea (2:02.05).

Bestué, un huracán

Una de las sensaciones de la temporada está siendo Jaël Bestué, con su sensacional récord nacional en 200 metros (22.19) para destrozar el histórico registro de la hispanoestadounidense Sandra Myers (22.38). Fija en el doble hectómetro y en el 4x100 para Tokio, la catalana también brilló en Tarragona.

Jaël Bestué, la bala catalana del 200 / RFEA - SPORTMEDIA

La pupila de Ricardo Diéguez salió a tope en la final de 200 para lograr la segunda mejor marca de su vida con viento legal de +2,0 (22.46). El talento y el empuje de Bestué fue importante para las marcas personales de Esperança Cladera (22.79) y Lucía Carrillo (22.80), muy cerca de los 22.75 que pide la RFEA.

"Estoy supercontenta. Era el objetivo, ir bajando la marca y demostrarme que puedo volver a correr como en Madrid. Es lo que habíamos hablado con mi entrenador. Lo he dado todo y estamos contentos con la marca. Ahora haré uns días de descanso y después volveré al trabajo. Intentaré buscar algún 100 o algún 200 para ponerme más en forma, pero el objetivo ya es Tokio", dijo la atleta que se entrena en el CAR Sant Cugat.

Más campeones

La final 'familar' de lanzamiento de jabalina dio un vuelco en la última ronda. El hermano mayor Nico Quijera se colgó el oro gracias a los 78,10 de su sexto tiro, relegando a la plata al pequeño de la saga, Manu (77,80). Tras los navarros, el bronce fue para Jorge Franco con 76,68... ¡Cómo se echa de menos a Odei Jainaga!

A sus 22 años, la hispanoserbia Una Stancev volvió a demostrar que su 1,91 de marca personal y su oro en la Universiada en salto de altura no son casualidad. La atleta del Trops - Cuevas de Nerja reinó con 1,89 (estuvo cerca de superar el 1,93), con Celia Rifaterra plata (1,86) y Aitana Alonso bronce (1,83).

Muy lejos de los 18,80 de su récord nacional y lejos de los 17,61 de su marca del año, la gallega María Belén Toimil se impuso con autoridad en peso con 17,05, seguida por la nueva heroína del disco Inés López (15,61) y de Fiona Mar Villarroel, de 19 años e hija de la gran Margarita Ramos (14,67).

Por último, relevos. El FACSA Playas de Castellón reinó en 4x100 con 39.91 en el masculino (Arnau Monné, Juan Carlos Castillo, Adrià Alfonso y el cubano Shainer Rengifo) y 44.02 en el femenino (Ona Rosell, Paula García, Paula Sevilla y Esther Navero). Nicolás Campos, Diego Santidrián, David José Pineda y Julio Arenas llevaron al Atletismo Numantino al oro con récord de los Campeonatos en 4x400; en mujeres ganó el Diputación Valencia con 3:34.37 (Daniela Fra, Ana Prieto, Carla García y la emergente Blanca Hervás).