Jon Rahm vuelve a reinar en el LIV Golf

En un despliegue de juego que no se le veía en mucho tiempo, el vasco Jon Rahm jugó un golf prácticamente perfecto en la última jornada del LIV Golf Indianápolis (-11) aunque no pudo imponerse en el desempate a Sebastián Muñoz, pero sí lograba lo más importante, desbancar al chileno Joaquin Niemann del primer puesto y ganar el ranking como mejor jugador del año, revalidando el título conseguido en 2024. Un título sin haber ganado un solo torneo en toda la temporada.

Y es que Rahm nunca perdió la esperanza aunque necesitaba que Niemann acabara por detrás suyo, además de intentar cazar a los primeros clasificados, Sebastián Muñoz y Dustin Johnson. Y el trabajo del vasco empezó a dar sus frutos, lanzando autenticos ‘dardos’ en un día donde el campo estaba relativamente blando después de las lluvias caídas en las horas previas a la jornada final.

A Jon le funcionó todo. Perfecto en el tee de salida, con buenos hierros a bandera, y metiendo putts largos, que solo fueron impulsando la moral del español mientras que Niemann, que jugaba en el mismo grupo, se iba encogiendo ante el recital del de Barrika.

Gran vuelta...y derrota en el play-off

El remate a un día histórico lo hizo en el 18, lanzando un nuevo tiro perfecto a bandera para sellar el último birdie del día ante la ovación de los miles de aficionados que vivieron una jornada para el recuerdo con una increíble vuelta de 60 golpes (-11). Aunque el trabajo todavía no estaba hecho en el torneo, ya que Sebastián Muñoz forzaba el desempate con dos birdies en los dos últimos hoyos, a pesar que Rahm y se había asegurado el título individual de la temporada 2025.

En el play-off de desempate, Muñoz se dejaba un putt más cómodo que Rahm después que su segundo golpe diera en la bandera y se desviara unos metros más allá del hoyo. El colombiano tenía la iniciativa para ganar el torneo y dejar al vasco sin un solo triunfo en el año. A Rahm se le escapó el birdie por milímetros y Muñoz no falló, derrotando al vasco en el torneo, y dejando con cierto sabor agridulce al vasco que quería hacer un 'doblete' final.

Muñoz lograba la revancha para su compañero Niemann en los Torque, donde acabó cuarto empatado (-17) y con la decepción de haber ganado cinco pruebas esta temporada pero no lograba rematar el trabajo en la prueba decisiva.