Jon Rahm trabaja duro de cara a la nueva temporada

Jon Rahm ya se prepara para el 2026 y lo hace en el gimnasio de su casa y en un día tan especial como Navidad, después que el jugador mostrara un vídeo dónde anuncia su deseo que el 2026 sea un gran año después de otra buena temporada, aunque no ha tenido la oportunidad de ganar un ‘Grande’.

El de Barrika no quiere que le suceda como en la pasada campaña donde falló el corte en su primer torneo del año, el Hero Dubai Desert Classic, del DP World Tour, y se encuentra ya preparando la nueva campaña a la que quiere llegar en perfecto estado de revista y con el físico a punto para competir desde el primer día.

El vasco no escatima esfuerzos en el trabajo individual y subió un vídeo a sus redes sociales en el que se ve como sigue el partido entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, uno de los encuentros disputados en la jornada de Navidad.

“No suelo hacer esto, pero vamos a intentarlo”, explicaba. “Aquí estamos, el día de Navidad, haciendo remos con barra y step ups. Para aquellos que no se lo crean, los Spurs y los OKC están jugando ahora mismo, en el segundo cuarto, un partido divertido», comenzó diciendo Jon en su vídeo.

Mensaje a sus seguidores

Después, lanzó un mensaje positivo de cara al nuevo año dirigido a sus seguidores: “Quiero decir que ha sido un año fantástico para mí. Si no ha sido un gran año para cualquiera de los que estáis viendo esto, manteneos fuertes, vendrán cosas buenas, y os deseo lo mejor para 2026”, dijo.

Rahm tiene preparado el calendario de la nueva campaña que arrancará este año el 4 de febrero en el LIV Golf Riyadh, primer torneo del circuito saudí que vivirá una nueva etapa con la disputa de cuatro jornadas.

El español sigue luchando para poder tomar parte en los torneos del DP World Tour después de no asegurarse la tarjeta a final de 2025. Y su intención es poder ser miembro sin tener que pagar las mul,tas pendientes, para poder participar en la próxima Ryder Cup, que se jugará en Adare Manor, Irlanda, en 2027.