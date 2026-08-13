Jon Rahm ya ha tomado una decisión sobre su futuro en el LIV Golf

Jon Rahm parece que ya tiene tomada una decisión respecto a su futuro en el LIV Golf que cambia su formato y estructura de cara a la nueva temporada después que el Fondo de Inversión Saudí (PIF) decidiera dejar de patrocinar el circuito aportando desde su inicio miles de millones de dólares.

Según desvelaba el diario británico The Telegraph, en LIV Golf ya dan prácticamente por perdida a una de sus grandes estrellas, en una decisión que se conocerá a final de temporada, con todavía un torneo por disputar, en Indianápolis, del 20 al 23 de agosto.

El último de la temporada, la final por equipos prevista para disputarse en Michigan, será cancelado en breve de manera oficial y ya se ha comunicado a los jugadores que no se jugará a pesar de que se siguen vendiendo entradas desde la web del circuito.

Según The Telegraph, Rahm no seguirá en el LIV Golf, algo que se temen los dirigentes del circuito / LIV GOLF

¿El último torneo de Rahm?

El torneo de Indianapolis podría ser el adiós definitivo del jugador vasco que hace una semana ya se adjudicó por tercer año consecutivo el título de mejor jugador del ranking, demostrando que es el mejor golfista de los que disputan el circuito, junto al estadounidense, Bryson DeChambeau, que parece más dispuesto a luchar por el LIV Golf.

Rahm, que firmó un mega contrato de 500 millones de dólares por cinco años, sólo habría cumplido tres y parece que no tiene intención de convertirse en propietario del equipo en un nuevo modelo de circuito. “Yo no soy demasiado bueno para los números, me dedico solo a jugar al golf”, decía el de Barrika cuando le apuntaron la posibilidad de convertirse en propietario del circuito como manera de saldar el dinero que le adeudan, unos 150 millones de dólares.

El LIV Golf puede vivir un golpe desolador si finalmente Rahm decide abandonar el LIV Golf en 2027 / LIV

Para el LIV Golf, la pérdida de Jon Rahm puede ser devastadora. El CEO del circuito, Scott O’Neil anunció que había llegado a un acuerdo con un fondo inversor, BC Partners, que proporcionaría aire económico al circuito para seguir operando en 2027.Aunque una de las condiciones que habría pedido es que continuasen los principales jugadores, con Jon Rahm al frente, el más destacado.

El DP World Tour lo quiere ver más

Si el vasco finalmente se marchara, el LIV no solo perdería a una de sus mayores estrellas, sino que también podría enfrentarse a nuevas dudas sobre si su nuevo modelo financiero propuesto puede funcionar sin los jugadores que ayudaron a convertir la liga en un gran atractivo.

Sergio García fue el primer español en enrolarse en el LIV Golf y podría seguir en 2027 a diferencia de Rahm, que parece decidido a dejarlo / LIV

Si Jon decide salir del LIV, el DP World Tour confía cada vez más en que verá mucho al español el próximo año. Esto supondría un gran avance para el antiguo European Tour, que ve cómo sus diez mejores jugadores, que de otro modo no estarían exentos, se marchan al PGA Tour cada temporada.

Veremos qué sucede también con el resto de jugadores españoles en el LIV como el castellonense Sergio García, uno de los primeros que firmó por el circuito saudita y que podría seguir en 2027 aunque con el nuevo formato de circuito, con solo 10 pruebas y con premios significativamente más bajos que los actuales.