Jon Rahm ya tiene a tiro el tercer ‘Major’ de su carrera

Jon Rahm tendrá este domingo la oportunidad de sumar el tercer ‘Major’ de su carrera profesional en busca del PGA Championship, que llega a la ronda final este domingo en Aronimink Golf Club con todo en el aire ante la extrema igualdad que vive el segundo torneo ‘Grande’ de la temporada 2026.

Tras la tercera jornada del sábado, el desenlance promete emociones fuertes con un lider inesperado como el joven Alex Smaley, con un total de -6, aunque por detrás, la pelea es feroz y con grandes nombres situados con -4, entre ellos, el golfista de Barrika que está jugando un buen golf, cogiendo calles y perfectamente situado para asaltar el torneo en la jornada de este domingo tras situarse en la segunda plaza.

Un resultado que hubiera sido incluso mejor de no haber sufrido un inesperado bogey en el complicado hoyo 18 en el que ejecutó tres putts para dejarlo en ese pelotón de perseguidores de Smalley entre los que se encuentran jugadores como Ludvig Abert, Aaron Ray y Nicke Taylor. Aunque con -3 los nombres que aparecen en la clasificación son todos de órdago, con el ganador del Masters, Rory McIlroy, Xander Schauffele o Patrick Reed. Con -2, ya aparece el Justin Rose,o Joaco Niemann.

El golfista vasco está bien situado para luchar por el tercer 'Grande' de su carrera / PGA

Buena jornada para Rahm

Buena jornada de movimiento para el vasco con esos 67 golpes, y que le posicionan para luchar por un ‘Grande’ que le es esquivo al golf español ya que nunca ha levantado el título ninguno de nuestros jugadores a pesar de estar cerca algunos como Sergio García o Txema Olazábal.

El que se ha quedado con menos opciones de victoria es el joven barcelonés David Puig, que firmaba 71 golpes en un día complicado por compartir juego con el número uno del mundo, Scottie Scheffler.

Puig, al final de su tercera vuelta, un tanto decepcionado por no poder estar más arriba en la clasificación / STEVEN M. FALK / EFE

El de La Garriga, consciente de la expectación creada, tuvo cierta distracción, aunque su vuelta un tanto irregular, lo enderezó con un soberbio ‘eagle’ que le llevaba a una vuelta de 71 golpes, por un total de -1, y metido entre los mejores, aunque con tanta estrella por delante, el reto parece muy complicado.

Veremos lo que depara este PGA Championship en sus últimos 18 hoyos, que emparejará a David Puig de nuevo con Scottie Scheffler, a partir de las seis de la tarde, mientras que Jon Rahm jugará junto al canadiense Nick Taylor en el penúltimo grupo del torneo, a las 8:25 de la noche.