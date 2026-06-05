Jon Rahm se sube al carro de favoritos en Valderrama

El vasco Jon Rahm, con una gran vuelta de 67 golpes (-4) se recuperó de un pobre inicio y el capitán de Legión XIII ya se ha metido de lleno en la lucha por la victoria en el LIV Golf Andalucía, que se disputa en el recorrido de Valderrama.

El de Barrika, que estuvo muy errático en la jornada del jueves a pesar de sus ganas de lograr la primera victoria en Valderrama dio una imagen completamente distinta este viernes, mostrando que también tiene el juego para afrontar un recorrido tan complicado como el de Valderrama.

El español firmaba una tarjeta de 67 golpes (-4) que le llevaba al séptimo puesto en la clasificación, aunque todavía lejos de su compañero de equipo, el inglés Tyrrell Hatton, el más inspirado el segundo día, con 65 golpes (-6) con un espectacular eagle en el 17 y que le llevaba al liderato en solitario y con dos golpes de renta sobre el belga Thomas Detry, mientras que Scott Vincet finalizaba el día con 72 golpes (+1) y se unía a un grupo de cinco jugadores, entre ellos Sergio García y el defensor del título, el estadounidense, Talor Gooch.

Sergio sigue en la 'pomada'

Buena jornada para Rahm y también lo fue para el castellonense Sergio García que subía a esa tercera posición compartida después de una tarjeta de 70 golpes (-1), después de luchar toda la jornada, y acabar al total de -3, y con todas las opciones abiertas, a tres impactos de Hatton.

Sergio García tiene sus opciones de llevarse el torneo del LIV Golf en Washington / LIV

El que no pudo recortar ningún golpe a Valderrama fue el barcelonés David Puig, que acabó la jornada al par del campo (71) y sin poder brillar, se mantuvo en la pelea con esa séptima plaza compartida con Jon Rahm.

Respecto al resto de participación española, Luis Masaveu firmaba también una vuelta de par (71), en el decimonoveno puesto, mientras que Josele Ballester lograba salir del ‘farolillo rojo’ con vuelta de 75 golpes (+4), aunque pasando un calvario en el recorrido andaluz que hace estragos al que no coja calles desde el drive.