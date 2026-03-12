Jon Rahm sigue en racha en el arranque del LIV Golf Singapur

Jon Rahm mantiene ‘caliente’ su juego de la semana pasada donde lograba su primer triunfo después de 539 días en Hong Kong y parece dispuesto a seguir su racha esta semana en el torneo LIV Singapur dónde abrió la primera jornada con una vuelta de 67 golpes (-1) que le llevó al liderato provisional con otros tres jugadores.

Rahm volvía demostrar que su juego pasa por muy buen momento, al firmar cinco birdies por un solo bogey en el afamado recorrido de Sentosa Golf Club para situarse al frente del torneo después de los primeros 18 hoyos junto al sorprendente Richard Lee, el inglés Lee Westwood y un Bryson DeChamnbeau que también sacaba la cabeza en la primera plaza después de unas primeras semanas en el anonimato.

"Estoy pegando mejor desde el tee, así que todo empieza con eso en un par 5, donde hay que ponerlo en juego", dijo Rahm, con una ventaja de seis golpes sobre los ‘Crushers’ de DeChambeau en la clasificación por equipos. "Una vez que estoy en juego, tengo la distancia suficiente para tener un número cómodo, generalmente en los par 5, y creo que esa ha sido la principal diferencia. Simplemente, todo este año ha sido un poco mejor que en el pasado", decía el de Barrika.

Rahm, muy regular

El vasco tuvo un juego muy regular de tee a green, en un campo complicado, que requiere tiros certeros a calles y buenos approaches para tener opciones de birdie y el de Barrika lo aprovechó sacando también buenas recuperaciones.

Bryson DeChambeau se situó al frente del torneo junto a Rahm y dos jugadores más / LIV

Buen inicio del español, y dominio claro de ‘Legión XIIX’ que capitanea (-11) gracias también a la buena actuación de sus compañeros de equipo, destacando el inglés Tyrrell Hatton, quinto (-3), y Tom McKibbin, decimosegundo (-2).

Rahm fue el español más destacado en esta primera jornada aunque no lo fue tanto para los jugadores de los ‘Fireballs’, con Sergio García, que empezaba +1, en el puesto trigesimoprimero mientras que el barcelonés David Puig empezó de manera brillante, pero al final se complicó su vuelta para irse a un total de 73 (+2) al igual que el castellonense Josele Ballester. Luis Masaveu ocupaba los últimos puestos, con un +5.