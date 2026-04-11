Jon Rahm y Sergio García no salen de la depresión en Augusta

Jon Rahm, que llegaba con aspiraciones de luchar por la chaqueta verde, y Sergio García, desesperado en su juego que le ha llevado incluso a pensar en colgar los palos, no celebraron demasiado haber entrado en el corte el viernes, conscientes que su paso por el Masters el fin de semana podía ser más una tortura que una oportunidad de mejora.

Y ambos jugadores lo demostraron este sábado, finalizando ambos con vueltas de 73 para el vasco (+1) y 74 (+2)para el castellonense, que les dejó en los últimos puestos de la clasificación de lo que han logrado estar el fin de semana en el primer ‘Grande’ de la temporada.

El vasco le puso muchas ganas al inicio, logrando incluso dos birdies muy temprano, en los hoyos 1 y 3 que presagiaban una gran jornada para el de Barrika, poco acostumbrado a estar fuera de los primeros puestos.

Rahm se desinfla

Aunque ese empuje inicial no lo pudo mantener demasiado, porque un bogey en el cinco, el 11 y el 14, le devolvía a las tinieblas, abandonado por su driver en algunas ocasiones, y otras con el desacierto con putt. Pero lo cierto es que no pudo rehacerse, a excepción de un birdie en el 15 y que volvía a perder en el 18 para esa vuelta por encima del par.

Rahm, en su vuelta de este sábado / CHRIS TORRES / EFE

Una tarjeta de 73 golpes que no le lleva a ninguna parte, y con el dolor de tener que volver a salir el domingo en el anonimato, lejos de los que se juegan la victoria y dónde le hubiera gustado estar.

Para el castellonense Sergio García, que casi consideró una tortura haber pasado el corte para volver a enfrentarse a Augusta, salir al campo de nuevo este sábado no le aportó ningún beneficio, ni en su juego ni moralmente.

Un Sergio malhumorado

Otra jornada desajustada en su juego, alternando bogeys con birdies, sin lograr continuidad en su juego, y con unas caras largas que lo decían todo. En su cabeza estaba volver a su casa en Texas, y disfrutar de la familia, que tener que torturarse hasta el final, y que lo remataba con un doble bogey en el 17, que acabó por manchar su vuelta de 74 golpes (+2).

El castellonense no disfrutó nada la tercera jornada de juego / CHRIS TORRES / EFE

Ambos jugadores serán prácticamente los primeros en jugar la última jornada del Masters este domingo, muy lejos de su mejor momento en el torneo que les llevó a la victoria y a la gloria en Augusta en 2017 y 2023.

El objetivo es salvar ese último día de la mejor manera posible y volverse a refugiar en el LIV Golf que, desde luego, les está reportando buenos dividendos económicos pero no les está sentando demasiado bien a la hora de competir con el resto de estrellas mundiales, apenas cuatro torneos al año.