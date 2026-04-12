Jon Rahm y Sergio García se despiden de un Masters para olvidar

La 90ª edición del Masters no quedará ciertamente en la memoria de los dos jugadores españoles, Jon Rahm y Sergio García, ganadores de la chaqueta verde no hace demasiados años, pero que han pasado por esta semana con más pena que gloria, incapaces de ajustarse al recorrido de Augusta y lo hicieron compartiendo sus penas juntos.

Jon Rahm mejoraba ostensiblemente su juego respecto a los días precedentes con su mejor vuelta de las cuatro que ha disputado (-4), aunque cerraba el torneo por encima del par (+1) en su aparición más floja desde que visita Augusta, y dónde consiguió la victoria en 2023, algo que ahora mismo, parece muy lejos en la memoria del vasco.

El de Barrika mostró un juego mucho más ordenado en este último día, con un drive mucho más efectivo, cogiendo más calles y logrando nada menos que siete birdies, una buen registro, aunque lo alternó con tres errores, el último en el hoyo 18, que no le permitió ni tan siquiera acabar con 289 golpes, al par, finalizando en el puesto 43 provisional, con muchos jugadores en el campo.

Rahm ejecuta un golpe en la ronda final en Augusta / ERIK S. LESSER / EFE

Sergio, amonestado por mala conducta

Para Sergio, fue la culminación de una semana tremendamente negativa con su juego y sus sensaciones y que le llevó a explotar muy pronto en su vuelta, y convertirse en protagonista negativo apenas iniciados los últimos 18 hoyos.

Un miembro del comité de competición habla con Rahm y Sergio después de lo sucedido en el hoyo dos / ERIK S. LESSER / EFE

El castellonense, que ya se hubiera ido a casa tras la segunda jornada, tuvo que vivir la penitencia de seguir en el torneo en las últimas posiciones. Y ese cabreo le explotó en la salida del dos, donde el español rompía su driver tras una mala salida y lo pagó a golpes con el tee de salida, y que llevó a uno de losmiembros del comité de competición a utilizar un aviso en el código de conducta, el primero en el Masters.

Sergio y Rahm debían disputar una ronda tranquila, sin ninguna presión por estar fuera del foco, aunque el de Borriol volvió a mostrar ese carácter a veces irascible, que le jugó una mala pasada junto a Rahm.

Cabreo monumental y adiós al driver

El ganador del Masters tuvo una mala salida en el uno cometiendo un primer bogey, y en la salida del dos, volvía a enviar la bola en el bunker, y entonces estalló. Golpeando el tee de salida con su driver, aparentemente dañó la cuidada superficie del tee al tiempo que se cargaba su driver.

El responsable del comité de competición habló con Sergio en la salida del hoyo cuatro y le notificó que recibía una primera amonestación por su conducta inaceptable en el torneo. Sergio jugó el resto del torneo sin su driver, que no pudo reemplazar al dañarlo por una acción no relacionada con el juego.

Sergio García decide cargar la bolsa de Jon Rahm en el hoyo dos tras la trifulca del castellonense en la salida / ERIK S. LESSER / EFE

Aunque el de Borriol, viendo que perdía el control, quiso cambiar su estado de ánimo cuando decidió cargar la bolsa de Rahm mientras su caddy rastrillaba el búnker. El público aplaudió cuando Rahm decidió devolverle el favor y cargó la bolsa de Sergio mientras su caddy, Adam Hayes, trataba de alcanzarles.

Sin más sobresaltos, completaron una vuelta más que decente para el vasco y otra para olvidar del castellonense, que pasarán página rápidamente para volver a su hábitat natural, el LIV Golf, donde parecen alejados de la realidad del golf más competitivo, aunque hay que respetar su elección de seguir compitiendo en el circuito saudita.