Jon Rahm y Sergio García brindaron espectáculo en el LIV Golf Andalucía con un Hatton intratable

El LIV Golf Andalucía vivió una gran jornada final y un desenlace espectacular en la prueba disputada en Golf Valderrama dónde solo le faltó la victoria de un jugador español, con el castellonense Sergio García y el vasco Jon Rahm metiendo toda la presión del mundo al inglés Tyrrell Hatton, que supo capearla para llevarse su segunda victoria en el LIV Golf.

Hatton superó una tensa ronda final el domingo en el LIV Golf Andalucía, incluyendo el desafío de su propio capitán del Legion XIII, Jon Rahm, para ganar el título individual por dos golpes en el Real Club Valderrama (-11). El Legion XIII completó una jornada brillante en el recorrido andaluz al llevarse también el triunfo por equipos, con seis golpes de ventaja sobre los 4Aces y repitiendo el éxito del pasado año.

El inglés cerró con una ronda de 70 golpes (-1) para terminar con 11 bajo par, mientras que Jon Rahm se hizo con el segundo puesto en solitario con 9 bajo par tras una ronda de 67, la más baja del día y mostró todo su deseo de estrenar su casillero de victorias en Valderrama para quedarse muy cerca. Abraham Ancer, del Torque GC, fue tercero (-8).

Sergio García también lo intentó

Sergio García, que ya sabe lo que es ganar en Valderrama, también puso picante en la jornada, siempre en la zona alta de la clasificación, aunque le faltó conseguir algún birdie más y un bogey en el 16 acabó con sus aspiraciones de luchar por la victoria en un campo que es como su jardín de casa, que conoce a la perfección pero le faltó un poco de suerte.

Sergio Garcia jugó un gran torneo pero no le alcanzó para ganar / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Esta victoria es la segunda de Hatton en el LIV Golf y la primera en cualquier circuito en casi 18 meses. Tras ausentarse del LIV Golf Korea la semana pasada para estar con su esposa Emily y su hija recién nacida, Hatton, de 34 años, regresó a la competición esta semana con una motivación adicional y se volvió este lunes a Inglaterra con el mejor regalo posible para su recién nacida.

“Una de mis motivaciones de cara al futuro es que, cuando Althea crezca, sepa que a veces era bastante bueno en el golf”, dijo Hatton. “Me encantaría seguir ganando torneos cuando tenga edad suficiente para recordarlo. Sin duda, eso me ha dado una motivación diferente”, aseguró feliz el inglés que se le vio sonreír más de la cuenta, en una ocasión que bien lo merecía.

Rahm, feliz por Rahm

Jon Rahm, capitán de su equipo, lamentó no haber podido llevarse el triunfo, aunque también estaba feliz por su compañero Hatton. “Tyrrell jugó un golf increíble toda la semana”, dijo Rahm. “Es un campeón que se lo merece de verdad. Hay muy pocos jugadores contra los que me alegraría perder, y él es uno de ellos. Los otros cuatro tienen pasaporte español. No sería tan gratificante como este momento, porque se lo merece”.

Rahm, agradeciendo el apoyo del público al que no pudo brindar la victoria en Valderrama / LIV

Sobre quedarse a un paso de la victoria, dijo que “terminar segundo en España duele un poco más. Son dos años seguidos en los que llego a esta racha con posibilidades y me quedo a las puertas. Así que duele un poco más”, reconoció el de Barrika.

El Legion XIII de Jon Rahm se alzó con su décimo título de temporada regular, remontando una desventaja de ocho golpes frente al 4Aces GC para comenzar la jornada con un total acumulado de 3 bajo par en la ronda final, siendo el único equipo en terminar bajo par el domingo.

10 victorias para Legion XIII

Legion XIII sumaba su décima victoria igualando el record como equipo en el LIV Golf / LIV

Estas 10 victorias se han conseguido en 35 torneos de temporada regular desde la creación del equipo como el primer equipo de expansión de LIV Golf antes de la temporada 2024. Legion XIII ahora iguala al Crushers GC como el equipo más laureado en la historia de la liga con 10 títulos de temporada regular y un Campeonato por Equipos.

Legion XIII finalizó con un total de 7 bajo par en los cuatro días, gracias a las destacadas actuaciones del ganador individual Tyrrell Hatton (11 bajo par) y Rahm (9 bajo par). Si bien Tom McKibbin (2 sobre par) y Caleb Surratt (11 sobre par) tuvieron un desempeño irregular durante la semana, ambos jóvenes protagonizaron momentos clave en la ronda final.