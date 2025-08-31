Jon Rahm será elegido este lunes jugador europeo de la Ryder

La Ryder Cup 2025, que se jugará en el recorrido neoyorquino de Bethpage Black, del 26 al 28 de septiembre, conocerá la composición definitiva de los dos equipos, cuando el capitán Luke Donald, dé a conocer esta tarde (15.00h) los seis nombres de los jugadores que completan el equipo europeo, y uno de ellos será el vasco Jon Rahm.

La mitad del equipo europeo ya se conocía después de calificar de manera automática por los puntos del ranking, y los seis primeros que ya se ganaron la plaza son Rory McIlroy, Robert McIlntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Tyrrell Hatton y Rasmus Hojgaard.

Donald dará a conocer los nombres de los otros seis componentes, aunque hay uno que entra claramente en todas las quinielas como el vasco Jon Rahm, que ha disfrutado de un año excepcional en el LIV Golf, y en un gran estado de forma que hace su presencia imprescindible en el equipo.

Donald desvelará este lunes los seis jugadores que ha elegido para la Ryder Cup de Nueva York / EFE

La decisión, tras el torneo de Suiza

Donald esperó hasta finalizar este domingo el Omegas Masters donde algunos de los jugadores presentes tenían opciones de ganarse alguna de las plazas, y tras concluir el torneo, ya es decisión del capitán.

Estados Unidos ya hizo oficial esta semana la lista de sus 12 jugadores después que el capitán del conjunto norteamericano, Keegan Bradley, decidió no incluirse en la lista de golfistas para disputar el torneo y ha decidido ejercer tan solo las tareas de capitán.

El equipo estadounidense que quiere recuperar la Ryder tras caer en Italia en 2023, llegará a la cita con un equipo muy potente, liderado por el número uno del mundo, Scottie Scheffler, junto a JJ Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson De Chambeau, y la elección del capitán, Justin Thomas, Collins Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantley y Sam Burns.