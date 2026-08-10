Jon Rahm, el rey de un LIV Golf que ya no será el mismo en 2027

Hay una paradoja que define perfectamente la relación entre Jon Rahm y el LIV Golf. El vasco acaba de conquistar por tercera temporada consecutiva el ranking individual de la liga saudita, algo que confirma su extraordinaria regularidad desde que decidió abandonar el PGA Tour a finales de 2023. Y, sin embargo, posiblemente nunca había habido tantas dudas alrededor de su futuro en el circuito.

Rahm ya tiene su tercera corona en el LIV. Tres de tres. Desde que aterrizó en el LIV, no ha fallado. En 2024 se estrenó a lo grande y en 2025 repitió título, aunque entonces lo hizo sin necesidad de ganar ningún torneo. Este año, en cambio, su dominio ha sido mucho más reconocible: dos victorias, en Hong Kong y Ciudad de México, y una colección de segundos puestos (Riyad, Adelaida, Sudáfrica y Valderrama) que le permitieron construir una ventaja prácticamente definitiva antes de llegar a Nueva York.

Lo curioso es que el título haya quedado sentenciado precisamente en su peor semana. Rahm terminó empatado en la posición 41 en Nueva York, con ocho golpes sobre el par, mientras Bryson DeChambeau, su principal amenaza en la clasificación, tampoco fue capaz de aprovechar el tropiezo. El español podía permitirse incluso un mal día porque la ventaja acumulada durante toda la temporada era demasiado grande.

Nuevo escenario

Y ahí aparece la primera lectura importante. Rahm ha ganado el ranking porque ha sido el jugador más consistente de la temporada, no porque haya arrasado cada semana. Ha sabido sumar. Ha estado arriba cuando tenía que estarlo. Y cuando se trataba de jugarse el título, nadie acumulaba más puntos que él.

Rahm, campeón por tercer año consecutivo / LIV

Pero el escenario que le espera en 2027 es otra historia.Porque el LIV que conoció Rahm cuando firmó su contrato ya no parece ser el mismo LIV que llega en 2027. La liga nació con una fuerza económica gigantesca, respaldada por el PIF saudita, y con la intención declarada de cambiar para siempre el mapa del golf profesional. Grandes contratos, bolsas millonarias, estrellas mundiales y un calendario diseñado para competir directamente con el PGA Tour.

Pero todo va a cambiar el próximo año. Y eso coloca a Rahm ante una situación inédita. El jugador que decidió marcharse del PGA Tour buscando, entre otras cosas, libertad, estabilidad y un proyecto diferente puede encontrarse ahora con un circuito mucho más pequeño y menos poderoso económicamente y con mucho dinero que todavía le deben del macrocontrato que firmó a su llegada.

Ganar más Grandes

El vasco ha tocado techo en el LIV Golf, demostrando ser el mejor de lejos, con sus títulos individuales consecutivos, y el dinero tampoco parece ser el gran objetivo. En su mente está ganar más torneos Grandes después de sumar el Masters de 2023 y estrenarse en el US Open de 2021. Y cada temporada que pasa en LIV aumenta el debate sobre cuánto le beneficia o le perjudica competir en un circuito con un calendario y unos rivales diferentes a los del PGA Tour.

Rahm ha sido el más regular por tercer año consecutivo / LIV

Este año, además, el panorama ha empezado a cambiar. LIV ha conseguido avanzar en algunos de los obstáculos que tenía en el pasado y el golf mundial camina, aunque sea lentamente, hacia una estructura más conectada. Rahm sigue teniendo puertas abiertas en Europa y ya ha demostrado su voluntad de mantener presencia en el DP World Tour.

Por eso su futuro no se puede resumir en una pregunta tan sencilla como si seguirá o no en LIV. La cuestión es qué LIV encontrará Rahm en 2027.Si la liga mantiene una estructura competitiva sólida, aunque más pequeña, el vasco puede continuar siendo uno de sus grandes referentes. Si el proyecto pierde peso, torneos y capacidad económica, entonces la ecuación cambia. Y mucho.

¿Más competencia?

Rahm tiene 31 años. Está en una edad en la que todavía puede aspirar a ganar varios Grandes y ampliar una carrera que ya es extraordinaria. No necesita demostrar que puede ganar el ranking del LIV. Lo acaba de hacer por tercera vez consecutiva.

Porque el tercer título consecutivo del LIV confirma que Jon Rahm ha sido el rey de la liga saudita desde que llegó. Pero también puede convertirse en el punto de partida de una nueva pregunta: ¿seguirá queriendo reinar en un reino que está a punto de cambiar por completo?. Veremos hacia dónde se encamina el vasco.