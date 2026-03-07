Jon Rahm, a rematar la victoria en Hong Kong

Por tercera vez en tres participaciones esta temporada, Jon Rahm llegará a la ronda final en una posición privilegiada para lograr su primera victoria individual en LIV Golf desde 2024. El capitán de Legion XIII firmó en Hong Kong un 65 (-5) este sábado, lo que le permitió alcanzar un triple empate en el liderato con -17.

"Hay que seguir compitiendo y dándose oportunidades", declaró Rahm, quien ha comenzado la temporada 2026 con subcampeonatos consecutivos. "Mientras siga así, jugaré bien al golf; aprovecharé las oportunidades que se me presenten, pero ya llegará. Como estoy jugando un golf sólido, espero mañana tener un buen domingo y lograrlo",dijo el vasco.

Para que Rahm consiga la victoria deberá superar en un duelo al mismo hombre al que ayudó a llegar al Hong Kong Golf Club: Thomas Detry, de 4Aces GC. El belga, a pesar de llegar tarde tras quedarse atascado en Dubái, no ha mostrado signos de desgaste, firmando un 66, 4 bajo par, para unirse también al último grupo de colíderes.

Detry, rival y amigo

"Bueno, si no fuera por él, no creo que estaría aquí", dijo Detry sobre Rahm. "Es un poco curioso así. Pero, mira, ambos somos competidores, y él lo ha hecho por sus compañeros. Lo ha hecho por la liga. Es increíble lo que hizo, y además es un buen amigo mío. Hemos jugado mucho golf juntos como juveniles, en el PGA Tour y en todas partes, y ahora aquí. Creo que mañana vamos a tener una buena ronda competitiva y divertida, y veremos quién se impone".

"En mi opinión, es simplemente mi deber", dijo Rahm. "Me criaron con ciertos valores: si tienes la capacidad de ayudar a alguien, especialmente en una situación como esa, donde mi principal objetivo era sacarlo de allí, no necesariamente jugar un torneo. Recuerdo haberle dicho a Caleb a principios de semana: "¿Qué tal si te olvidas de jugar el torneo y nos centramos en ponerte a salvo y luego vemos si puedes llegar a Hong Kong?".

Rahm y Detry no están solos en la cima, ya que Harold Varner III, de Smash GC, firmó un 63 de 7 bajo par para compartir el liderato.

Respecto al resto de participación española, el castellonense Sergio García ascendió a la octava plaza después de una vuelta de 65 golpes (-5) mientras David Puig vivía su peor día en Hong Kong, con vuelta por encima del par (+1) para caer a la decimosegunda posición (-10).