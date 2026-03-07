Golf
Jon Rahm, a rematar la victoria en Hong Kong
Por tercera vez esta temporada, el vasco saldrá este domingo en disposición para ganar en el circuito saudita. Ya no quiere esperar más para acabar con su mal fario
Por tercera vez en tres participaciones esta temporada, Jon Rahm llegará a la ronda final en una posición privilegiada para lograr su primera victoria individual en LIV Golf desde 2024. El capitán de Legion XIII firmó en Hong Kong un 65 (-5) este sábado, lo que le permitió alcanzar un triple empate en el liderato con -17.
"Hay que seguir compitiendo y dándose oportunidades", declaró Rahm, quien ha comenzado la temporada 2026 con subcampeonatos consecutivos. "Mientras siga así, jugaré bien al golf; aprovecharé las oportunidades que se me presenten, pero ya llegará. Como estoy jugando un golf sólido, espero mañana tener un buen domingo y lograrlo",dijo el vasco.
Para que Rahm consiga la victoria deberá superar en un duelo al mismo hombre al que ayudó a llegar al Hong Kong Golf Club: Thomas Detry, de 4Aces GC. El belga, a pesar de llegar tarde tras quedarse atascado en Dubái, no ha mostrado signos de desgaste, firmando un 66, 4 bajo par, para unirse también al último grupo de colíderes.
Detry, rival y amigo
"Bueno, si no fuera por él, no creo que estaría aquí", dijo Detry sobre Rahm. "Es un poco curioso así. Pero, mira, ambos somos competidores, y él lo ha hecho por sus compañeros. Lo ha hecho por la liga. Es increíble lo que hizo, y además es un buen amigo mío. Hemos jugado mucho golf juntos como juveniles, en el PGA Tour y en todas partes, y ahora aquí. Creo que mañana vamos a tener una buena ronda competitiva y divertida, y veremos quién se impone".
"En mi opinión, es simplemente mi deber", dijo Rahm. "Me criaron con ciertos valores: si tienes la capacidad de ayudar a alguien, especialmente en una situación como esa, donde mi principal objetivo era sacarlo de allí, no necesariamente jugar un torneo. Recuerdo haberle dicho a Caleb a principios de semana: "¿Qué tal si te olvidas de jugar el torneo y nos centramos en ponerte a salvo y luego vemos si puedes llegar a Hong Kong?".
Rahm y Detry no están solos en la cima, ya que Harold Varner III, de Smash GC, firmó un 63 de 7 bajo par para compartir el liderato.
Respecto al resto de participación española, el castellonense Sergio García ascendió a la octava plaza después de una vuelta de 65 golpes (-5) mientras David Puig vivía su peor día en Hong Kong, con vuelta por encima del par (+1) para caer a la decimosegunda posición (-10).
- Celta - Real Madrid: resultado, resumen y goles de LaLiga EA Sports
- Ferrero y su aviso a Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Locura en Newcastle: asalto al Barça en el Camp Nou
- Flick se rinde a Xavi Espart: 'Tengo ganas de verlo jugar
- Ferrero, a corazón abierto: 'Me duele ver a una persona de mi confianza como Samu al lado de Alcaraz ahora
- Andrés Iniesta, nuevo director deportivo de la selección de Marruecos
- Las alternativas a Rashford que tiene el Manchester United
- La continuidad de Dro, en peligro