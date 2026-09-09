Jon Rahm regresa feliz al DP World Tour con la duda del Open de España

El vasco Jon Rahm, una vez concluida la temporada en el LIV Golf y con todo en el aire de cara a la siguiente campaña, ya ha desembarcado en Europa para seguir compitiendo, aunque ahora en el DP World Tour, en el que arrancará este jueves en el Irish Open, uno de los torneos importantes de la temporada y con la presencia de estrellas como el defensor del título, el norirlandés Rory McIlroy.

Rahm aterriza en Europa y tiene claro su calendario de las próximas semanas, empezando por el torneo irlandés, y al que le seguirá la siguiente semana en Wentworth. Aunque a partir de ahí, llegan las dudas para el de Barrika, a la espera de que su esposa dé a luz a su cuarto hijo y eso condicionaría su presencia en los otros dos torneos, el Alfred Dunhill Links, y el esperado Open de España.

Su intención es poder jugar esos cuatro torneos antes de que llegue el desenlace del DP Worlt Tour en los torneos finales en Abu Dhabi y Dubai, en los que tiene la intención de participar si el conflicto bélico en el Estrecho de Ormuz lo permite.

Rahm se mostró feliz de volver al DP World Tour en Irlanda, a la espera de los próximos torneos en suelo europeo / DPWT

El calendario previsto

“Lo que quiero hacer no ha cambiado”, explicaba ante los medios a su llegada a Irlanda. “Juego aquí, la semana que viene y tengo previsto jugar en Abu Dhabi y Dubai dependiendo de si finalmente se disputan y de lo que ocurra en esa parte del mundo”, dijo el vasco que tendrá más compañía de LIV como Sergio García, David Puig o el chileno Joaquin Niemann.

Rahm quiere jugar el máximo de torneos hasta el final y que reparten muchos puntos para la ‘Race to Dubai’ pensando en conseguir uno de los 10 primeros puestos que le otorguen la tarjeta del PGA Tour pensando en su posible regreso al circuito estadounidense si finalmente desiste de seguir en el LIV Golf.

También forma parte del acuerdo al que llegó con el DPWT para poder optar a la plaza de la Ryder Cup que se jugará el próximo año en el recorrido irlandés de Adare Manor, y en la que el vasco quiere estar de nuevo sí o sí. “Espero estar representando a Europa en Adare Manor. Me encantaría estar allí, pero queda tanto tiempo que todavía no he pensado demasiado en ello”, aseguró.

¿Estará en el Open de España?

Los aficionados españoles están muy pendientes de la situación de Rahm para que puedan volver a verle en acción en el Club de Campo Villa de Madrid, que acogerá el torneo en octubre, aunque el jugador lo deja en el aire dependiendo del nacimiento de su cuarto hijo.

En Irlanda se encontrará con compañeros del LIV como Hatton, Sergio García, David Puig o Joaquin Niemann / DP

“El Open de España dependerá de cuándo decida llegar el bebé. Espero poder estar, pero ya veremos. Es una de esas situaciones en las que la familia siempre está por delante y, por mucho que me guste el Open de España, si tengo que elegir, evidentemente la decisión es fácil. Todo dependerá de cuándo decida llegar el bebé”, dijo el vasco.

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Sobre su situación en el LIV Golf, que trata de reestructurarse financieramente para tener viabilidad de cara a 2027, Rahm no aportó demasiados detalles sobre si continuará o no porque está en conversaciones con el circuito para ver sus opciones de continuar, ya que tiene contrato en vigor y ha de medir sus palabras, aunque todo apunta a que dejará el LIV y regresar al PGA Tour lo antes posible.