Jon Rahm recupera su mejor versión tras su segundo puesto en el PGA Championship

La mejor versión de Jon Rahm está de vuelta. No pudo ganar el segundo torneo ‘Grande’ de la temporada, el PGA Championship, disputado en Aronimink Golf Club, en Pensylvania, y que le llevó a un segundo puesto compartido con Alex Smalley que salía lider en la última jornada (-6).

No pudo sumar el tercer ‘Major’ de su carrera porque enfrente tuvo un rival inesperado, y que cogió a todo el mundo por sorpresa, aunque justo ganador, el inglés Aaron Rai, que jugó unos últimos 10 hoyos de película para lograr su primer ‘Major’ con un total de -9.

La mejor noticia es que el vasco jugó a un gran nivel las cuatro vueltas para firmar su mejor actuación en un ‘Grande’ desde que se incorporó al LIV Golf en 2022. En su mejor puesto en un PGA Championship, Rahm ya puede sentirse orgulloso de haber acabado primero -US Open y Master- o segundo -PGA Championship y Open Championship-, en cada uno de los torneos ‘Grandes’, con la satisfacción de haber igualado el mejor resultado de un jugador español en el PGA, el segundo puesto de Sergio García en 1999 en el campo de Medinah ante Tiger Woods y que le dio popularidad al castellonense a pesar de su juventud entonces, y en 2008 cuando no pudo con Padraig Harringyon en Oakland Hills.

Aaron Rai, con el trofeo de campeón en el vestuario de Aronimink Golf Club / PGA

La mejor versión de Rahm

El juego de Rahm, que ya venía mostrando su regularidad en los últimos torneos del LIV Golf con dos victorias incluídas, ofreció una última ronda con su peculiar estilo, arrancando agresivo con dos birdies muy pronto y que incluso le llevó a empatar en cabeza con el lider de ese momento, Alex Smalley, con -6.

Aunque un bogey en el hoyo 3 frenaba su rápida progresión aunque no cambió su concentración. Un nuevo tropiezo en el siete, le llevó a un nuevo bogey, pero desde ese momento, recuperó el control de sus golpes, sin ceder a un difícil recorrido que amargaba a todo el mundo.

Jon Rahm jugó a un nivel excepcional pero tuvo a un jugador mejor por encima de él / PGA

Desde ese momento, Rahm ya no volvió a fallar de manera grosera ningún golpe. Jugó de manual, sin apretar más de los debido, pero sin conceder ningún regalo al campo. Hizo birdie al 9, como mandaba el guion. Jugó de libro, pero le faltaron dos birdies más, el del hoyo 13, par 4 corto, y el del 16. Ahí se dejó la victoria. Ese fue el cambio de marcha que no tuvo para plantarle cara a un Rai que jugó de manera soberbia.

Una actuación más que buena del español que además le dispara en la clasificación mundial donde se queda a las puertas del Top 10 y le deja con la moral y el juego necesario para ir en busca del US Open que se disputará en unas semanas.

Brillante Top 20 de David Puig

Una actuación estelar y también muy meritoria la del joven barcelonés David Puig, que firmó su mejor actuación en un torneo ‘Grande’ al finalizar vigesimoctavo, con un total de -1 y con el billete asegurado para el próximo US Open.

David Puig jugó a un nivel increíble y acabó entre los 20 mejores en el PGA Championship / PGA

Un gran torneo del jugador de La Garriga, que se demostró que puede luchar junto a los mejores del mundo además de haber vivido dos rondas consecutivas con el número uno del mundo, Scottie Scheffler, sin duda un aprendizaje express para un jugador que sueña en ganar uno de estos torneos algún día.

“Mucho aprendizaje y, sobre todo, ver cómo juega el número uno del mundo y cómo he respondido yo con todos los aficionados y jugando a su lado. Estoy orgulloso de eso”, aseguró. Con su puesto 18º empatado, ha subido en la clasificación mundial hasta el puesto 58º. Este lunes se cierra un primer plazo para clasificar para el US Open.

Son los 50 primeros, así que David ya tiene el billete aseguro para Shinnecock Hills. La mayor alegría es que se evitaba viajar hoy mismo a Dallas para jugar la previa para la que estaba apuntado en caso de no meterse entre los 60 primeros. Un gran torneo para el catalán que sigue su progresión a un ritmo endiablado.