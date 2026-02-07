Jon Rahm no pudo con el debutante en el LIV Golf, el australiano Elvis Smylie

El golfista australiano de los Rippers, Elvis Smylie, se convirtió en el primer ganador de la temporada en el LIV Golf en su primera aparición en el circuito saudita que completó el torneo nocturno en la capital de Arabia Saudita, Riyadh con un total de -24.

El jugador de Queensland comandó el torneo con mano de hierro aunque el gran final de Jon Rahm, con cuatro birdies consecutivos, llevó al límite al australiano, que pudo firmar el par en el último hoyo para imponerse el joven ‘aussie’ que jugó una ronda final sobresaliente de 64 golpes (-8).

Su primera victoria en el LIV Golf, que ha llegado al circuito de la mano del capitán de los Rippers, Cameron Smith, lograba su segundo triunfo profesional tras estrenarse en el BMW Australian PGA Championship en 2024, el torneo que ganó David Puig a principio de esta temporada.

Presión de Rahm hasta el final

Smylie solo tuvo ciertas dudas en el hoyo final, con la mirada de Rahm que presionó hasta el final al australiano después que el de Barrika lograra cuatro birdies consecutivos al final de su vuelta para acabar en solitario en la segunda plaza en Riyadh, con un total de -23.

Rahm firmó el mejor registro de la jornada final con un total de 63 golpes (-9) aunque no llegó a tiempo para llevarse la primera victoria de la temporada después de no haber ganado ningún torneo el año pasado, a pesar de ser el mejor del ranking.

Otro de los grandes protagonistas fue el barcelonés David Puig, que estuvo la mayor parte de la jornada luchando por la victoria, junto a Jon Rahm, aunque no pudo mantener el ritmo del australiano ni tampoco del vasco, para cerrar su vuelta con unos magníficos 65 golpes (-7) con cinco birdies y un eagle, que le llevaron al cuarto puesto final (-20), junto a Abraham Ancer y Thomas Pieters.

Sergio García, sin opciones

El castellonense Sergio García, capitán de los ‘Fireballs’, cerraba el torneo en el puesto trigésimo, con un total de -11, mejor lo hacía José Luis Ballester, en el puesto 27 (-12) y Luis Masaveu finalizaba en el puesto 37, con una gran vuelta de 65 golpes por un total de -10.

La victoria por equipos fue para los Rippers australianos, con -69, seguidos de los Torque (-66) y los Fireballs en la cuarta plaza final, superando a Legión XIII de Jon Rahm, en esta primera prueba de la temporada del circuito saudí que por primera vez se ha disputado a un total de 72 hoyos y donde los 10 primeros clasificados cuentan para el ranking mundial.