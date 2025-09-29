Jon Rahm pone un magnífico colofón al año 2025 tras ganar su tercera Ryder Cup

Jon Rahm cuenta en su palmarés con dos ‘Grandes’ como los conseguidos en el US Open de 2021 y el Masters de Augusta en 2023, aunque el 205 seguro que estará entre los años para el recuerdo porque ha completado un 2025 realmente espectacular y con dos grandes hazañas.

Y es que cerrar el 2025, a la espera de su paso por el Open de España en unos días, logrando su tercera Ryder Cup después de que Europa confirmase su victoria de manera sufrida en Bethpage Black, el vasco ya se encuentra entre los jugadores que han marcado una época y también a nivel personal.

En Bethpage cumplió con las expectativas que lo situaban como uno de los grandes líderes del cuadro de Luke Donald, y lo demostró en el recorrido neoyorquino donde formó un tándem invencible con su compañero en la Legión XIII, Tyrrell Hatton, ganando los puntos del viernes, y sábado y caía el tercero en la jornada de fourballs junto al austriaco, Sepp Straka.

Rahm lo celebra con Lowry en una Ryder que costó sangre sudor y lágrimas para levantar el trofeo / ERIK S. LESSER / EFE

Dos derrotas agridulces

No pudo culminar el 4-0 en los duelos por parejas al caer de manera un tanto injusta en la jornada de tarde, haciendo pareja con el austriaco en un partido que tuvieron casi siempre controlado pero que se les escapó en el hoyo 18.

A pesar de ello, el de Barrika cumplió con crecer con las expectativas y cerraba su participación en su cuarta Ryder con su tercer duelo de la semana ante el estadounidense Xander Schauffele, al que no pudo ganar, aunque el título europeo le hizo olvidar ese final un tanto agridulce en Nueva York.

Rahm y Hatton celebran su punto de la mañana con Europa por delante en la Ryder / ERIK S. LESSER / EFE

Una tercera victoria en la Ryder en cuatro participaciones que le empieza a situar entre los mejores y con perspectivas de seguir ampliando su palmarés en las próximas ediciones, empezando por la siguiente, en Adare Manor (Irlanda).

De París a Nueva York

Rahm se estrenó en Paris en 2018, y el único sinsabor le llevó en 2021 en Whistling Straits donde Europa recibió un duro correctivo. Aunque la suerte cambió de nuevo en la edición europea en el Marco Simone de Roma, donde el conjunto de Luke Donald se imponía con claridad. Ahora, el vasco se ha dado el gusto de lograr su primer triunfo en suelo estadounidense, sin duda, una manera muy especial de celebrar su tercer triunfo con Europa.

El vasco era una apuesta segura para el conjunto de Luke Donald después de una temporada sobresaliente en el LIV Golf donde se coronó, por segundo año consecutivo en el mejor jugador del circuito saudí a pesar de no haber ganado ni una sola prueba. Pero su regularidad le llevó al premio.

Tras la celebración por todo lo alto, haciendo añicos el ego estadounidense en tres días de juego difíciles de olvidar, el campeón español regresa al DP World Tour para saborear el éxito ante los aficionados españoles, que seguro le rendirán todo un homenaje por llevar el golf español a lo más alto. Se lo merece.