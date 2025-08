Jon Rahm necesita una victoria desesperada en Chicago

El LIV Golf coge carrerilla en este mes de agosto donde completará el calendario del 2025 y donde conocerá al campeón del ranking después de haberse completado las 14 pruebas del calendario y las dos últimas, con el ranking individual en juego.

El circuito saudí desembarca este viernes en Bolingbrook Golf Club de Chicago, donde el vasco Jon Rahm tendrá una de las posibilidades de acercarse al lider sólido del LIV Golf, el chileno Joaquin Niemann, que solo mira de reojo al vasco para poder asegurar el trono que quiere heredar del español. Aunque Rahm todavía no da nada por perdido y en sus cuentas solo vale la victoria este próximo fin se semana en Chicago para meterle las dudas a Niemann, que llega de ganar con autoridad en Inglaterra unos días atrás.

En caso de imponerse, sería el primer triunfo de la temporada para el español, algo un tanto sorprendente teniendo en cuenta con ocupa la segunda plaza del LIV Golf sin haber levantado el trofeo individual esta temporada. Haber ganado el año pasado en este mismo escenario puede ser premonitorio para el de Barrika que llega con las cuentas claras.

El vasco quiere realizar una gran actuación en Chicago que le lleve a la primera victoria de la temporada / LIV

Solo le vale ganar

“Lo que me queda solo por hacer este año es ganar”, decía en declaraciones en Chicago en los días previos al inicio del torneo, este viernes. “Creo que para tener una posibilidad real de revalidad el título, lo primero es ganar aquí, y obviamente, combinado con que Joaquín no tenga una gran semana”, decía.

"Sin duda, lo necesito para poder llegar a la semana que viene con opciones reales, y con suerte, volver a enfrentarme a él en la última prueba”, comentaba el español, sorprendido de todavía tener opciones al cetro del LIV a pesar de no haber ganado en todo el año.

“Niemann no ha sumado muchos puntos en los torneos que no ha estado bien mientras quizá yo he mostrado un poco más de consistencia y por eso he tenido la oportunidad de acercarme algo. Si puedo ganar esta semana y él no tiene una gran actuación, creo que la semana que viene va a ser muy divertida”, comentó el español.

No desvela si será elegido para la Ryder

La cuenta atrás para la Ryder Cup en Bethpage (Nueva York) ya ha empezado, aunque el vasco no quiere soltar prenda si va a contar con una de las invitaciones del capitán, Luke Donald, para formar parte del equipo europeo que defiende la victoria lograda en en Roma en 2023.

Rahm no dio pistas si Luke Donald le ha garantizado una plaza para la próxima Ryder Cup en Bethpage / LIV

“No puedo confirmar ni desmentir nada”, comentó Rahm. “Pero creo que Luke me ha estado enviando mensajes al igual que a otros jugadores que están en la lista de posibles seleccionados. Luke es un capitásn muy dedicado y organizado. Así que creo que como hay seis puestos automáticos y luego seis seleccionados, probablemente haya al menos 10 nombres a los que esté enviando mensajes constantemente”, dijo, tratando de echar balones fuera.

“No creo que haya dicho a nadie que está dentro del equipo porque es demasiado pronto. Probablemente esté esperando hasta finales de agosto, después de los play-offs y nuestros eventos para empezar a hablar. En mi caso, solo soy uno más de esos muchos nombres”, finalizó