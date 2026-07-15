Jon Rahm, motivado para el Open con el recuerdo de la ‘machada’ del joven Seve

Jon Rahm viene preparado y con toda la motivación del mundo de cara al Open Championship, cuarto y último ‘Grande’ de la temporada que arranca este jueves en el recorrido inglés de Royal Birkdale, y que tan buenos recuerdos trae para el golf español con la irrupción de un jovencísmo Seve Ballesteros hace justo 50 años, cuando a punto estuvo de dar la campanada en este campo en 1976, ante Jack Nicklaus.

Las victorias del cántabro en el Open llegarían luego en Royal Lythman y el Old Course, aunque para el de Barrika, volver a una sede en la que tuvo tanto protagonismo un chaval de 19 años de Pedreña, lo hace especial. “No sé si puede decir que Birkdale es la sede del Open más mítica para el golf español, teniendo Royal Lytham o el Old Course, donde ganó Seve, pero sí fue importante”, recordaba el vasco en la atención a los medios.

“Es increíble lo que hizo Seve aquí con sólo 19 años. Quedar segundo empatado con Nicklaus y liderar el Open durante tres rondas… Es impresionante. Ojalá alguno de nosotros pueda terminar esta semana lo que él empezó, que al fin haya un segundo español ganador del Open y que Birkdale se convierta en una sede mítica sin ninguna duda para nuestro golf”, asegura.

Un jovencísimo Seve Ballesteros, ejecuta un golpe en la edición del 1976 en Royal Birkdale donde estuvo a punto de ganar con solo 19 años / OPEN

Llega motivado para la victoria

El capitán de la Legión XIII llega con la moral a tope, aunque su juego haya vivido bajones inesperados, aunque considera que está en el punto perfecto para afrontar el torneo. “Igual los últimos resultados no ha sido muy buenos, pero al Masters llegué jugando muy bien y ya vimos lo que pasó, así que, nunca se sabe, igual esta semana toca jugar muy bien”, decía el vasco.

“No tengo ninguna preocupación. Tengo confianza, fe en el proceso, las cosas están bien y lo único que falta es hacerlo… que no es fácil”, explica el vasco, que no se anda con chiquitas de cara a lo que espera.“¿Un top 10? No. El objetivo es Top 1. Quiero convertirme en campeón del Open”.

Rahm estará acompañado de otros cinco jugadores españoles, entre los que destaca el madrileño Eugenio López-Chacarra, uno de los jugadores que llega más en forma al torneo después de dos victorias consecutivas en el DP World Tour.

David Puig no llega en su mejor estado de forma, pero su juego siempre puede producir sorpresas importantes / LIV

Del LIV Golf, contará con dos miembros de los ‘Fireballs’, el barcelonés David Puig y el castellonense, Josele Ballester, además del malagueño Ángel Ayora. Puig no pudo entrar en el corte la semana pasada en Escocia, aunque demostró que es capaz de hacer pocas en un campo links, campos que no acostumbra a jugar

De Castro, amateur y zurdo

Alejandro de Castro está disfrutando de la experiencia y se fotografía con las estrellas del golf, como Keegan Bradley / TWITTER

El caso más excepcional entre los españoles presentes el del joven barcelonés Alejandro de Castro, de 21 años, que se ganó el billete para su primer ‘Major’ en la clasificatoria de Burnham & Berrow, al finalizar en la tercera plaza. De Castro, que ha estudiado en Estados Unidos -la última, en Long Beach State University-y llega de participar en el Europeo Absoluto por equipos con España, será el único zurdo español que haya disputado nunca un ‘Grande’.

Será el séptimo jugador amateur que juega el torneo y se ha marcado el objetivo de intentar pasar el corte, algo que parece caro a tenor de la lista de estrellas participantes, aunque a confianza y ganas, nadie le supera.