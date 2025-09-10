Jon Rahm se mide a Rory McIlroy antes de afrontar juntos la Ryder Cup

El BMW PGA Championship llega este jueves al recorrido de Wentworth con la presencia del vasco Jon Rahm, que hará una fugaz aparición en el DP World Tour antes de afrontar el gran reto que espera a Europa en la Ryder Cup de Bethpage Black, del 26 al 28 de septiembre.

El torneo británico reunirá a todas las estrellas del golf mundial, con la presencia de los mejores europeos y la práctica totalidad del equipo europeo de la Ryder, que una vez finalice el torneo cogerán un vuelo chárter hacia Nueva York para empezar a preparar el duelo ante el conjunto estadounidense.

El tercer torneo de las Rolex Series que reparte nada menos que nueve millones de dólares en premios, presenta un cartel extraordinario, con la presencia de Jon Rahm, junto a 10 españoles más como el barcelonés Pablo Larrazábal, Ángel Hidalgo, o Ángel Ayora, que se quedaron muy cerca de la victoria la semana pasada en Irlanda, torneo que se llevó Rory McIlroy.

McIlroy, estrella en Wentworth

Precisamente el norirlandés será una de las grandes estrellas en Wentworth donde se medirá a Rahm, emparejados en las dos primeras jornadas de juego junto a Shane Lowry, aunque también contará con otros jugadores destacados del LIV Golf, como Joaquim Niemann, Brooks Koepka, Tyrrell Hatton, o Adrian Meronk.

Rahm se mostró feliz de volver al DP World Tour en un torneo tan especial antes de la Ryder / DP WORLD TOUR

Un torneo especial del DP World Tour, conocido también como el quinto Grande del Viejo Continente, parecido al The Players, perteneciente al PGA Tour.

Entre los 138 participantes, 18 de ellos se encuentran en el Top 50 mundial, y los primeros 49 de la ‘Race to Dubai’ y como decíamos, todo el equipo europeo de la Ryder al completo con la excepción de Sepp Straka.

Billy Horshel, ganador el año pasado, compartió el Pro-Am con Gareth Bale / DPWORLD TOUR

El último ganador en Wentworth fue el estadounidense Billy Horshel y el vencedor en esta edición se llevará un respetable cheque de 1,4 millones de dólares. Semana grande en el DP World Tour como antesala de la Ryder Cup que centrará todas las miradas a partir del domingo, con los europeos dispuestos a dar la sorpresa en suelo estadounidense.