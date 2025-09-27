Golf
Jon Rahm lidera a Europa en una gran primera jornada de la Ryder en Nueva York
El vasco logró sumar por la mañana en los foursomes junto a Hatton y también lo hizo en la tarde con el austriaco Straka para liderar tras el primer día de juego con Europa dominando la Ryder (2,5 a 5,5)
Jon Rahm lideró al equipo europeo en la Ryder Cup después de sumar los dos puntos en los que participó en el primer día del torneo, que se juega en el recorrido neoyorquino de Bethpage Black, en la jornada matinal junto a su compañero en la Legión XIII, Tyrrell Hatton en la modalidad de foursomes.
Por la tarde, el de Barrika, abrió también los encuentros en la modalidad de fourballs con el presidente de EStados Unidos arengando al aficionado estadounidense, aunque lo hizo con el austriaco Sepp Straka, al imponerse al número uno del mundo, Scottie Scheffler y Ben Griffin, debutante en el torneo (3 y 2).
El vasco demostró su liderazgo, algo que no tenía dudas el capitán, Luke Donald, que decidió que abriera las dos sesiones d ejuego, confirmando sus victorias y pemitiendo a Europa acabar el día por delante en el marcador en una jornada muy propicia para el equipo europeo (2,5 a 5,5).
Rahm y Straka, buena conexión
Rahm, mucho más cómodo con Hatton por la mañana, supo ajustarse con el jugador austriaco que fue decisivo en los tres hoyos en los que flaqueó el español formando al final un gran tándem y el punto para Europa.
Estados Unidos reaccionaba primero en los partidos de la tarde con la convicente victoria del debutante Cameron Young y Justin Thomas que barrieron a la pareja Äberg-Hojgaard, por 6 y 5 para dar esperanzas al equipo de Keegan Bradley
Con 4-2 en el marcador, los otros dos duelos de la tarde fueron mucho más ajustados y emocionantes hasta el final. Aunque el primero en resolverlo, en el hoyo 18, fue un putt del veterano Justin Rose, que daba el sufrido punto ante DeChambeau-Griffin, por 1Up, y que situaba un inspirador 2-5 a falta del punto final en juego.
Con ese 2-5, todo estaba por decidir en los dos últimos hoyos para ver de qué lado caía el último punto en juego. Sam Burns salvaba el empate en el 17 y todo quedaba por decidir en el 18. Más emoción, imposible, con todos los jugadores esperando la resolución del punto.
En el hoyo final, Sam Burns fallaba el birdie y también McIlroy para firmar el empate y Europa se iba a descansar con un espectacular 2,5 a 5,5 que seguro hubieran todos firmados antes de empezar la competición.
