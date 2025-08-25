Jon Rahm y su Legion XIII conquistan el torneo por equipos del LIV

El español Jon Rahm y su Legion XIII conquistaron este domingo el torneo por equipos del LIV en Michigan, tras imponerse a los Crushers de Bryson DeChambeau tras dos hoyos de 'playoff'.

Rahm, que la semana pasada fue campeón del LIV Golf en categoría individual, completó de esta forma un año extraordinario en el circuito saudí, que le arrebató a la PGA a base de millones en 2023.

Con esta victoria, el Legion XIII embolsó un total de 14 millones de dólares, 8.4 para el equipo y 1.4 por cada uno de los cuatro integrantes: Rahm, el británico Tyrrell Hatton, el estadounidense Caleb Surratt y el norirlandés Tom McKibbin.

El Legion XIII tuvo que remontar cuatro golpes de desventaja en la final de este domingo, pero consiguió forzar el 'playoff' al empatar con un total de -20.

Fueron necesarios dos hoyos extra para dirimir el campeón.

Rahm los jugó con Tyrrell Hatton, mientras que DeChambeau eligió a Paul Casey.

Un error de DeChambeau en el segundo hoyo extra abrió el camino hacia la victoria para el Legion XIII, que firmó dos birdies de la mano de Rahm y Hatton para coronarse campeón.

"Es difícil encontrar las palabras. No creo que jugamos de la mejor forma, pero los chicos jóvenes nos llevaron hasta el final. Cuando llegó el 'playoff' teníamos mucha confianza", dijo Rahm tras el triunfo.

"Es una gran sensación. Fue un año largo, feliz por ganar un 'playoff' por fin. No podría estar más orgulloso. Fue un gran año. Fue un camino largo y hoy hemos dado la cara", añadió.