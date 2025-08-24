Jon Rahm y el Legion XIII se clasifican para la final del LIV Michigan

El español Jon Rahm y su equipo, el Legion XIII, se clasificaron este sábado para la final del LIV Michigan, tras ganar en las semifinales a los HyFlyers de los estadounidenses Phil Mickelson, Cameron Tringale, Brendan Steele y Andy Ogletree.

La final del LIV Michigan, torneo disputado en The Cardinal at Saint John's en Plymouth, se disputará este domingo con una ronda del denominado 'stroke play' (por golpes) con los Crushers y el Stinger acompañando al Legion XIII.

Las semifinales se disputaron con dos duelos individuales y un 'foursome'.

El equipo de Rahm triunfó contra la revelación del torneo, unos Hyfliers que el viernes habían dejado fuera a los Fireballs GC del español Sergio García con un rotundo 3-0, al ganar los dos duelos individual y el 'foursome'.

Rahm ganó a su amigo Phil Mickelson por dos hoyos arriba y uno por jugar, y Tringale igualó al ganar con el mismo resultado a Tyrrell Hatton. En el 'foursome', Caleb Surrat y Tom McKibbin ganaron a Brendan Steele y a Ogletree.

Acabó el camino del Torque, el equipo latino formato por los chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira, el colombiano Sebastián Muñoz y el mexicano Carlos Ortiz, derrotados por el Stinger de los sudafricanos Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel, Branden Grace y Dean Burmester.

En la otra semifinal, los Crushers de los estadounidenses Bryson DeChambeau y Charles Howell, el indio Anirban Lahiri y el inglés Paul Casey ganaron al Smash de los estadounidenses Brooks Koepka, Talor Gooch, Jason Kokrak y el norirlandés Graeme McDowell.