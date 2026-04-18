Jon Rahm impulsa a su equipo a un récord histórico del LIV Golf

Impulsado por su capitán y líder individual tras 36 hoyos, el vasco Jon Rahm, y dos rondas bajas de Tyrrell Hatton y Tom McKibbin, Legion XIII alcanzó los 25 bajo par a la mitad del LIV Golf Ciudad de México, obteniendo una ventaja dominante de 19 golpes sobre los Fireballs GC de Sergio García, al inicio del fin de semana.

Korean Golf Club y Cleeks Golf Club están empatados en el tercer lugar con 3 bajo par, con Torque GC un golpe más atrás.Antes del viernes, la mayor ventaja, individual o por equipos, en la historia de la LIV, era la victoria por 14 golpes del Southern Guards GC —entonces llamado Stinger GC— en el torneo inaugural de LIV Golf en Londres en 2022.

“Siempre que tienes que contar y hacer cálculos para darte cuenta de la ventaja, es algo increíble”, dijo Rahm. “Espero que todos sigamos jugando al mismo nivel y que el domingo, en los últimos hoyos, la competencia sea decisiva y tengamos una ventaja de entre 20 y 30 golpes. Sería fantástico, comentó el vasco.

“Pero hay que esperar que los demás equipos salgan con todo y jueguen bien, así que debemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo y jugar un golf excelente”,dijo.

Rahm ya manda

Individualmente, Rahm regresa a una posición familiar en lo más alto de la clasificación, tras su ronda inicial de 65 golpes (-6) seguida de una de 67 (-4), alcanzando los 10 bajo par y una ventaja de un golpe. Rahm, actual líder de la liga en puntos y bicampeón individual, demostró una vez más su capacidad para mantener la regularidad, aunque el viernes no fue tan fluido como indicaba el marcador.

Rahm es una de las grandes estrellas del LIV Golf y muy seguido en Ciudad de México / LIV GOLF

"Hoy fue un día algo frustrante", comentó. "Creo que, ya sea por el viento o la altitud, hubo varios golpes que iban en una buena línea y se desviaron mucho... Son cosas que pasan, pero eso no lo hace más fácil".

A pesar de ello, Rahm sigue dándose oportunidades mientras busca su segunda victoria del año y la cuarta de su carrera en LIV Golf. El liderato absoluto del viernes es el decimosexto (en solitario o empatado) desde que se unió a la liga antes de la temporada 2024.

“Claramente estoy jugando lo suficientemente bien, solo necesito aprovechar las oportunidades que me he estado dando”, dijo. “Aunque estoy jugando bien, siento que aún puedo hacerlo mejor”, dijo el de Barrika.