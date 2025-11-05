Jon Rahm, el gran impulsor del cambio en el LIV Golf

El vasco Jon Rahm se mostró entusiasmado por la decisión del LIV Golf de pasar a disputar cuatro rondas de golf como el resto de circuitos mundiales en lugar de los 54 hoyos, que han venido disputando desde el arranque del circuito saudí en 2022.

Rahm, uno de los fichajes más sonados del LIV Golf, ha sido un claro impulsor del cambio y celebraba que finalmente el Fondo de Inversión Saudí decidiera dar el paso a la normalización del circuito. “Es una victoria para la Liga y los jugadores”, dijo el vasco, capitán de la Legión XIII y reciente ganador del ranking de la temporada 2025.

“LIV Golf es una liga de jugadores. Somos competidores en esencia y queremos cada oportunidad posible para competir al máximo nivel y perfeccionar nuestro juego”, decía el vasco al ser preguntado sobre el tema.

"Era un paso lógico"

“Pasar a los 72 hoyos es el siguiente paso lógico: fortalece la competición, nos exige aún más y, si la creciente asistencia de público de la pasada temporada sirve de referencia, ofrece más de lo que los aficionados quieren”, añadía.

El LIV Golf y sus estrellas tendrán la oportunidad de sumar puntos par el ranking mundial si finalmente reciben el OK al jugar 72 hoyos / Montana Pritchard/LIV Golf / AP

Por su parte, Joaquín Niemann -capitán de Torque GC– afirmó. “Me entusiasma ver que la Liga dé este paso. Pasar a 72 hoyos significa más competencia, y eso es precisamente lo que queremos. Estamos aquí para competir en cada ronda, y esta evolución lo hace posible para nuestro equipo. Más tiempo en el campo significa más oportunidades, ya sea de visibilidad; de rendimiento o de ofrecer más a nuestros aficionados”.

También Dustin Johnson, doble campeón de Majors y uno de los referentes del circuito, ha respaldado el cambio. “Jugar 72 hoyos se siente más como losgrandes torneos con los que crecimos. Es lo que los aficionados esperan y lo que los jugadores necesitamos para estar preparados para los Majors”.

El cambio responde también al objetivo de ganar legitimidad deportiva y reabrir la puerta a los puntos del Ranking Mundial (OWGR), algo que fue denegado en 2023 en parte por la estructura de 54 hoyos y el formato por equipos, aunque Rory McIlroy tampoco cree que marcará demasiado la diferencia entre los jugadores del LIV Golf.