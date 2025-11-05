Golf
Jon Rahm, el gran impulsor del cambio en el LIV Golf
El vasco se mostró muy esperanzado que la decisión de pasar a jugar cuatro jornadas a 72 hoyos iguale los circuitos y en consecuencia, “era el paso lógico”
El vasco Jon Rahm se mostró entusiasmado por la decisión del LIV Golf de pasar a disputar cuatro rondas de golf como el resto de circuitos mundiales en lugar de los 54 hoyos, que han venido disputando desde el arranque del circuito saudí en 2022.
Rahm, uno de los fichajes más sonados del LIV Golf, ha sido un claro impulsor del cambio y celebraba que finalmente el Fondo de Inversión Saudí decidiera dar el paso a la normalización del circuito. “Es una victoria para la Liga y los jugadores”, dijo el vasco, capitán de la Legión XIII y reciente ganador del ranking de la temporada 2025.
“LIV Golf es una liga de jugadores. Somos competidores en esencia y queremos cada oportunidad posible para competir al máximo nivel y perfeccionar nuestro juego”, decía el vasco al ser preguntado sobre el tema.
"Era un paso lógico"
“Pasar a los 72 hoyos es el siguiente paso lógico: fortalece la competición, nos exige aún más y, si la creciente asistencia de público de la pasada temporada sirve de referencia, ofrece más de lo que los aficionados quieren”, añadía.
Por su parte, Joaquín Niemann -capitán de Torque GC– afirmó. “Me entusiasma ver que la Liga dé este paso. Pasar a 72 hoyos significa más competencia, y eso es precisamente lo que queremos. Estamos aquí para competir en cada ronda, y esta evolución lo hace posible para nuestro equipo. Más tiempo en el campo significa más oportunidades, ya sea de visibilidad; de rendimiento o de ofrecer más a nuestros aficionados”.
También Dustin Johnson, doble campeón de Majors y uno de los referentes del circuito, ha respaldado el cambio. “Jugar 72 hoyos se siente más como losgrandes torneos con los que crecimos. Es lo que los aficionados esperan y lo que los jugadores necesitamos para estar preparados para los Majors”.
El cambio responde también al objetivo de ganar legitimidad deportiva y reabrir la puerta a los puntos del Ranking Mundial (OWGR), algo que fue denegado en 2023 en parte por la estructura de 54 hoyos y el formato por equipos, aunque Rory McIlroy tampoco cree que marcará demasiado la diferencia entre los jugadores del LIV Golf.
- Liverpool - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- André Cury avisa al Barça: 'Estamos esperando una oferta de 50 millones por Vitor Roque
- The New York Times alucina con las cuentas del Barça
- El Barça liquida su millonaria deuda por Lewandowski
- Jorge Mendes se lleva a otra pieza codiciada del Barça
- Síntoma Rashford' en el Barça
- Crítica descomunal a Florian Wirtz: "Ha destruido al Liverpool"
- Vuelve el optimismo con Raphinha