Jon Rahm firma la paz con el DP World Tour y despeja el camino a la Ryder 2027

Lo que había anunciado hace unos días Jon Rahm sobre un posible acuerdo con el DP World Tour, finalmente se ha materializado en las últimas horas y cierra un conflicto entre el jugador y el circuito que venía abierto desde hacía tiempo.

El acuerdo alcanzado permito al golfista vasco mantener su membresía del DP World Tour por lo que podrá jugar los torneos que quiera en el circuito sin tener que pedir invitaciones y lo más importante, poder formar parte del equipo europeo de cara a la Ryder Cup de 2027 en Adare Manor.

El español ha llegado a un acuerdo para cerrar el contencioso con las multas pendientes de los años 2024 y 2025 y también en las semanas de juego en 2026 que han coincidido con torneos del LIV Golf, según desvelaba Ten Golf.

Pagar las multas de 2026

LIV Golf se había comprometido a liquidar las multas del vasco hasta diciembre de 2025 aunque en este 2026 corrían a su cargo, por lo que el montante total que habría abonado el jugador rondaría los tres millones de euros

Jon Rahm quiere seguir ganando en el LIV, pero no descuida el DP World Tour / LIV

El DP World Tour lo confirmó en un comunicado: “El DP World Tour y Jon Rahm han alcanzado un acuerdo sobre autorizaciones condicionales para jugar torneos coincidentes de LIV Golf durante lo que resta de la temporada 2026. Esto implica el pago de todas las multas pendientes acumuladas desde 2024 hasta la fecha, así como la participación en torneos acordados del DP World Tour —al margen de los Grandes— en lo que queda de la temporada 2026”.

Uno de los temas que quedaba por resolver era el número de torneos que debía jugar Rahm en el DP World Tour. El circuito quería que fueran seis mientras Rahm no se quería mover de los cuatro. Finalmente han llegado a un entente y serán cinco los torneos mínimos que jugará.

Con este acuerdo, Rahm podrá sumar puntos para la Ryder a partir de la próxima semana en el PGA Championship y en todos los torneos posteriores y que puntuen para la ‘Race to Dubai’ en los que participe en este 2026. La presencia de Rahm en la próxima Ryder en Irlanda parece totalmente asegurada, y le convierte de nuevo en el jugador estandarte del equipo europeo en busca de su tercera victoria consecutiva ante el equipo estadounidense.