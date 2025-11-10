Jon Rahm: Feliz cumpleaños desde Arizona

Jon Rahm cumple hoy 31 años, en un momento de su carrera donde el de Barrika ha alcanzado la madurez como jugador, y lo hace desde el LIV Golf, el circuito multimillonario saudí, que le sedujo para dejar atrás el PGA Tour y enrolarse en este controvertido circuito donde es el rey.

Y es que el jugador vasco, nacido tal dia como hoy, en Barrika (Vizcaya), se ha convertido en la gran referencia del golf español en los últimos años, tomando el relevo de jugadores como Sergio García, con el que comparte protagonismo en el LIV Golf, y a la espera de nuevas estrellas de este deporte.

Aunque la vida deportiva de Rahm todavía tiene un largo recorrido y quizá, como gran objetivo, seguir ganando torneos ‘Grandes’ como ya hizo en su momento con el US Open y el Masters de Agusta.

Apegado a su familia

Sus padres, Edorta Rahm, bilbaíno, y su madre, la madrileña Ángela Rodríguez, le inculcaron todos los valores relativos al esfuerzo, la dedicación y el respeto por el golf, que trata de inculcar ya a su ‘prole’, Kepa, Eneko y Alaia, después de su matrimonio con la estadounidense, Kelley Cahill, y con residencia en Arizona.

Rahm es un gran padre de familia, a pesar de no poder estar tiempo con sus hijos durante la temporada / HOLA

El vasco ya lleva nueve años en el golf profesional tras una etapa amateur deslumbrante. Desde entonces, ha conquistado dos Majors (el US Open y el Masters de Augusta), sumado nueve títulos más en el PGA Tour y se ha proclamado mejor jugador de la LIV Golf League por segundo año consecutivo. Eso sí, a diferencia de 2024, esta temporada se despide sin victorias individuales.

En el LIV Golf ha acumulado 31.608.792 dólares en premios individuales (algo menos que los 34.738.154 de 2024), a los que se suman 7.937.500 por equipos; más de 1,5 millones en los cuatro Majors y cerca de 200.000 en torneos del DP World Tour, datos que recoge el portal Open Golf.

11 victorias en el PGA Tour

A los niños les busca acercarse al vasco, toda una figura mundial del golf en los últimos años / CRISGTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

En el PGA Tour ha jugado 154 torneos, pasando el corte en 138 ocasiones. Ha logrado 11 victorias (incluidos los dos Majors), 10 segundos puestos y otros 10 terceros. Además, ha firmado 74 Top 10, casi la mitad de sus participaciones. Estas cifras le han permitido superar los 50 millones de dólares en ganancias; exactamente 52.055.684 USD, más de 48 millones de euros.

Jon Rahm es el octavo jugador con más semanas como número uno del ranking mundial: 52 en total; desde que alcanzó la cima por primera vez el 1 de agosto de 2020; si bien esta semana se encuentra en el puesto 74 debido a que la gira saudí no dispone de puntos del ranking, como todos sabemos.