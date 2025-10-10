Jon Rahm se engancha a la lucha por el Open de España

Jon Rahm se sacó la espina de una mala primera jornada en el Open de España que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid, y este viernes si mostró todo su arsenal de juego, que le permitió cerrar su vuelta con un total de 66 golpes (-5) y ascender muchas posiciones.

Una gran vuelta, una de las mejores del día, y con la sensación de que su juego va para arriba, y la mejor noticia, es que cuenta todavía con dos jornadas de juego en el recorrido madileño donde el vasco quiere estar arriba y luchar por el que sería su cuarto Open de España y superar al mítico Severiano Ballesteros.

Y es que a diferencia del jueves, donde realizó algunos golpes erráticos, en los 18 hoyos de este viernes le dio a la bola con solidez, llegando casi siempre con opciones de birdie, y el único ‘pero’ es que se dejó por el camino algunos putts que le podían haber restado algún golpe más, aunque en general, se mostró satisfecho con su vuelta.

El vasco saluda a su compañero de Ryder, Shane Lowry, que no lograba pasar el corte por un golpe / SERGIO PÉREZ / EFE

"Una pena los putts errados"

El de Barrika tuvo una sensacional serie de cuatro birdies en cinco hoyos aunque dos bogeys consecutivos en el 9 y 10 frenaron su progresión. Pero no bajó la guardia y lograba tres birdies más para acabar con un total de -4 en el total de las dos jornadas, y ocupar el decimoctavo puesto.

“He jugado muy bien, muy cómodo, la única pena es que no ha sido el mejor día en los greens, no sé si ha sido mala suerte, pero tener tantas ocasiones y no aprovecharlas duele”, dijo Rahm. “Ayer fue un poco el viento, hoy he jugado muy bien al golf”, resumió.

Angel Ayora es el mejor español en la clasificación, en la novena plaza / SERGIO PÉREZ / EFE

Si Rahm asciende posiciones, el otro español que está luciendo su juego es el joven malagueño Ángel Ayora, que acabó con una vuelta de 69 (-2) para un total de 136 golpes (-6) y ocupa la novena posición.

Penge lidera en solitario

Por delante, el liderato en solitario es para el inglés y sensación de la temporada en el DP World Tour, Marco Penge, que gracias a sus 67 golpes (-4), se situó al frente del Open de España, con -9, con un golpe de renta sobre tres jugadores, Jeff Winther, Joel Girrbach y Aaron Cockerill, los tres con -8.

El inglés Marco Penge es el nuevo lider del Open de España tras una vuelta de 67 golpes (-4) / SERGIO PÉREZ / EFE

Además de Rahm y Ayora, buen papel también de Luis Masaveu, el canario Rafa Cabrera-Bello y el barcelonés David Puig, todos ellos en el puesto decimoctavo junto al vasco y con opciones de seguir progresando el fin de semana.

Por su parte, el castellonense Sergio García quedaba un tanto rezagado en la clasificación, en el puesto 52, después de firmar este viernes una vuelta de 70 golpes (-1), suficiente para meterse en el corte después de meter un gran putt de tres metros en su último hoyo para asegurar el corte, aunque ya muy lejos de los primeros puestos. “Creo que me ha faltado confianza en algunos momentos y ya no te mueves de la misma manera”, dijo. “A ver si el fin de semana juego un poquito mejor”, aseguró el de Borriol.