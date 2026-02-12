Jon Rahm empieza cerca de la cabeza en Adelaida

El LIV Golf arrancó esta madrugada la segunda prueba del calendario en Adelaida, uno de los torneos que congrega más espectadores en el circuito saudita, y lo hizo con el vasco Jon Rahm en las primeras posiciones después de entregar una tarjeta de cuatro golpes abajo, que le permitieron arrancar el torneo australiano en la quinta posición provisional.

Rahm firmaba esa tarjeta de 68 golpes, suficiente para meterse en el grupo delantero, a dos impactos de los primeros líderes, el norteamericano Bryson DeChambeau y el australiano Marc Leishman, que se situaron al frente del torneo con 66 golpes, seguidos de los estadounidense, Anthony Kim yDustin Johnson, con -5.

Buen inicio de las estrellas del LIV Golf y un papel más discreto de los españoles de los ‘Fireballs’ con Sergio García al frente del equipo a excepción de Josele Ballester, que ha sido otro de los destacados.

Discreto inicio de Sergio

El castellonense finalizó con vuelta de -1, con un juego un tanto algo irregular de tee a green, aunque sacando partido cuando tocaba de su pegada. Ha hecho cinco birdies y dos bogeys, uno especialmente doloroso en el hoyo 4, un par cuatro corto.

José Luis Ballester firmó un destacado inicio en Adelaida, con -3 / LIV

Mientras, los otros tres españoles de Fireballs, tendrán que remar los próximos días para luchas por los puestos de honor: Sergio García ha conseguido maquillar al final un mal día mientras que David Puig (+3) ha sufrido un parcial horrible de cinco sobre par entre los hoyos 12 y 17.

Por su parte, Luis Masaveu (+2) ha pagado caro un mal inicio de ronda. Del 3 al 8 ha firmado un parcial de +4. Hay que destacar su reacción posterior con tres birdies consecutivos del 9 al 11.