Jon Rahm descarrila en el US Open

Jon Rahm llegaba con muchas aspiraciones de ganar su tercer torneo ‘Grande’ en el US Open que se está disputando en el campo neoyorquino de Shinnecock Hills, aunque la realidad, después de completar la segunda jornada, es que el vasco estaba prácticamente fuera del torneo tras una segunda jornada muy frustrante para el español.

A primera hora de la mañana de este viernes, Rahm completaba los primeros 18 hoyos que no pudo jugar por falta de luz el jueves, y el vasco finalizaba con una esperanzadora vuelta de 68 golpes (-2) y que lo situaba en la zona alta de la clasificación en una vuelta sin bogeys, y con toda su ambición intacta de luchar por su segundo US Open.

Aunque todo se torció en el segundo día donde el sol lució y el viento no era tan violento como el primer día, unas condiciones más que decentes para que el de Barrika mostrase su primer ataque en la jornada matinal. Pero lejos de restar golpes al campo, el capitán de Legión XIII sufría muchísimo en cada hoyo. En los primeros nueve hoyos, cometía tres bogeys por un solo birdie, aunque lo peor estaba por llegar en los segundos nueve.

Unos segundos nueve para olvidar

El español era incapaz de materializar las opciones de birdie que tuvo en la mano en los cuatro hoyos siguientes, y entró en barrena a partir del 12, sumando nada menos que cuatro bogeys consecutivos y un doloroso doble bogey en el 16 que le dejaba prácticamente sentenciado y fuera del torneo. No lograba reducir los números rojos en los dos hoyos finales, para una siniestra tarjeta de 78 golpes (+8) por un total de 146 golpes (+6) y rondando el puesto 100.

Wyndham Clark trata de observar el vuelo de su bola después de golpearla en la segunda jornada de US Open / US OPEN

Una dinámica muy diferente fue la del líder sólido del torneo, el estadounidense Wyndham Clark, que volvió a jugar bajo par (-1), para un total de 133 golpes (-7) que le permitía liderar con autoridad después de la jornada matinal.

Los inmediatos perseguidores de Wyndham eran su compatriota Xander Schauffele, con una de las mejores vueltas del día (-4), con 137 impactos, los mismos que el ingles Matt Fitzpatrick, mientras Sam Stevens apenas iniciaba sus segunda jornada en la sesión de tarde.

Wyndham Clark, un líder sólido

Clark había hecho los deberes, aunque todavía tenía que esperar la reacción de jugadores como McIlroy, Ludvig Ävert o Brian Harman, que empezaban la segunda jornada con -1, y con opciones de acercarse al lider si las buenas condiciones metereológicas se mantenían.

Ángel HIdalgo lograba meterse en el corte del US Open en su primera aparición en el torneo / USOPEN

No fue el día de Rahm, mientras que su compañero en el LIV Golf, el barcelonés David Puig jugaba salía a jugar a tumba abierta, necesitado de una vuelta muy baja tras el +7 del primer día. Mejoró, desde luego, aunque el 71 (+1) del viernes no le valía para mucho, y se despedía de un torneo al que llegaba con mucha ilusión.

El único español que se metía en el corte era el debutante andaluz Ángel Hidalgo, que finalizaba con vuelta de 74 golpes (+4) por un total de +3, y otro malagueño y también debutante, Rocco Repetto Taylor se tomó el torneo como un aprendizaje para acabar a la cola de la clasificación (+17).