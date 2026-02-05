Jon Rahm debuta con buenas vibraciones en el LIV Golf de Riyadh

Jon Rahm no dio muestras de tener el juego nada oxidado después de prácticamente cuatro meses alejado de la competición, tras mostrar un gran nivel de juego en la primera jornada del LIV Golf Riyadh, primera prueba del calendario del circuito multimillonario saudí, que arrancó este miercoles en horario nocturno.

El de Barrika mostró un juego muy sólido, en un campo cuidado al milímetro, aunque siempre con la novedad de jugar de noche, que complica un poco más la lectura de las distancias, y con la iluminación artificial que nunca es uniforme en todo el recorrido.

Aunque eso no fue obstáculo para el vasco, que firmaba una vuelta muy sólida, para ese -5, que le llevó al cuarto puesto provisional, con dos primeros líderes con -7, el recién llegado Thomas Detry y el estadounidense Peter Uihlein.

Buen inicio de Sergio García

Tras Rahm, el mejor español en la clasificación era el castellonense Sergio García, que también mostró que llega en buena forma tras su paso por Bahrein, y firmaba una primera vuelta de 68 golpes (-4), para situarse en la décima posición tras la primera jornada de juego.

El barcelonés David Puig inició su participación con una destacada tarjeta de 69 golpes (-3), que le llevó a ocupar el puesto decimoctavo, en un torneo muy especial ya que se disputa de noche en el Riyadh Golf Club

Buen arranque del barcelonés David Puig en el recorrido nocturno en Riyadh / LIV

Una buena puesta en escena del jugador de La Garriga, que sumó tres birdies sin fallo para situarse en ese Top 20 en el inicio de la nueva temporada del LIV Golf, que ha realizado algunas modificaciones importantes como jugar a cuatro vueltas como el resto de los circuitos mundiales.

Ballester y Masaveu, más atrás

Buena actuación de Puig mientras que sus compañeros de equipo, José Luis Ballester, lo hacía con vuelta de -1 mientras que el último fichaje, Luis Masaveu, no estuvo muy acertado, para un total de +3.

Muchos fichajes en esta nueva campaña del circuito saudí, destacando la vuelta inicial del belga Thomas Detry (-6), que le ha llevado al liderato del torneo, mientras que otro recién llegado, el australiano Elvis Smylie, también se situaba en las primeras posiciones (-6).