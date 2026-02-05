Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión Ter StegenSimeoneRashfordReal Madrid ArbeloaSemifinales Copa del ReyTest MotoGPMercado NBA hoyRivales Barcelona CopaSorteo Copa del ReyLuis Campos PedriCarolina MarínJan VirgiliClasificación Volta Comunitat ValencianaReal Madrid - Barcelona Copa de la ReinaCuartos Copa de la ReinaAlbaceteGiannis AntetokounmpoEtapa 2 Volta Comunitat ValencianaPresentación Aston MartinJuegos Olímpicos InviernoJuan JoséBalizaSeis NacionesCruces playoffs ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraJuan Carlos RiveroPensionistas
instagramlinkedin

Golf

Jon Rahm debuta con buenas vibraciones en el LIV Golf de Riyadh

El capitán de Legión XIII arrancó la nueva temporada con una vuelta de 67 golpes (-5) en el torneo inaugural en Arabia Saudí

Jon Rahm tuvo un buen debut nocturno en el LIV Golf Riyadh, que se disputa en Arabia Saudita

Jon Rahm tuvo un buen debut nocturno en el LIV Golf Riyadh, que se disputa en Arabia Saudita / LIV

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Jon Rahm no dio muestras de tener el juego nada oxidado después de prácticamente cuatro meses alejado de la competición, tras mostrar un gran nivel de juego en la primera jornada del LIV Golf Riyadh, primera prueba del calendario del circuito multimillonario saudí, que arrancó este miercoles en horario nocturno.

El de Barrika mostró un juego muy sólido, en un campo cuidado al milímetro, aunque siempre con la novedad de jugar de noche, que complica un poco más la lectura de las distancias, y con la iluminación artificial que nunca es uniforme en todo el recorrido.

Aunque eso no fue obstáculo para el vasco, que firmaba una vuelta muy sólida, para ese -5, que le llevó al cuarto puesto provisional, con dos primeros líderes con -7, el recién llegado Thomas Detry y el estadounidense Peter Uihlein.

Buen inicio de Sergio García

Tras Rahm, el mejor español en la clasificación era el castellonense Sergio García, que también mostró que llega en buena forma tras su paso por Bahrein, y firmaba una primera vuelta de 68 golpes (-4), para situarse en la décima posición tras la primera jornada de juego.

El barcelonés David Puig inició su participación con una destacada tarjeta de 69 golpes (-3), que le llevó a ocupar el puesto decimoctavo, en un torneo muy especial ya que se disputa de noche en el Riyadh Golf Club

Buen arranque del barcelonés David Puig en el recorrido nocturno en Riyadh

Buen arranque del barcelonés David Puig en el recorrido nocturno en Riyadh / LIV

Una buena puesta en escena del jugador de La Garriga, que sumó tres birdies sin fallo para situarse en ese Top 20 en el inicio de la nueva temporada del LIV Golf, que ha realizado algunas modificaciones importantes como jugar a cuatro vueltas como el resto de los circuitos mundiales.

Ballester y Masaveu, más atrás

Buena actuación de Puig mientras que sus compañeros de equipo, José Luis Ballester, lo hacía con vuelta de -1 mientras que el último fichaje, Luis Masaveu, no estuvo muy acertado, para un total de +3.

Noticias relacionadas y más

Muchos fichajes en esta nueva campaña del circuito saudí, destacando la vuelta inicial del belga Thomas Detry (-6), que le ha llevado al liderato del torneo, mientras que otro recién llegado, el australiano Elvis Smylie, también se situaba en las primeras posiciones (-6).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL