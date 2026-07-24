Jon Rahm no da con la tecla en el Reino Unido y Herbert controla el torneo

Jon Rahm no ha vuelto con buen pie esta semana al LIV Golf después de su discreta participación en el Open Championship. El vasco ocupa el puesto 31 en la clasificación después de firmar este viernes una tarjeta de 70 golpes (-2) mejorando su actuación del primer día dónde se fue a los 73 impactos (+2).

En la jornada en el JCB Golf & Country Club, que acoge el torneo en Reino Unido, el de Barrika volvió a dejarse muchos putts importantes, una constante y que ya le sucedió en Royal Birkdale.

Volvió a marcharse con más sensaciones negativas que positivas. Comenzó la jornada con cinco pares consecutivos antes de enlazar birdies en los hoyos 2 y 3. Un bogey en el 5 frenó su progresión, aunque reaccionó inmediatamente con otro birdie en el 6.

Bryson De Chambeau es el principal perseguidor de Lucas Herbert en el Reino Unido / LIV

El momento clave llegó en el hoyo 8, donde cometió un costoso doble bogey, fallando por la izquierda desde el tee, viéndose obligado a ceder un golpe para sacar la bola a la calle y no encontrando tampoco el green. Lejos de venirse abajo, respondió con tres birdies consecutivos en los hoyos 9, 10 y 11, pero un nuevo bogey en el 13 le dejó finalmente con una tarjeta de dos bajo par, insuficiente a todas luces pese a recuperar algunas posiciones en la tabla.

Irregularidad y poco premio

La realidad es que tanta irregularidad no le pernite acercarse a los primeros puestos y si no mejorael fin de semana puede vivir su peor resultado desde que llegó al LIV Golf en 2022. Entre los jugadores españoles, los mejores del día fueron el castellonense Josele Ballester (-3) y el barcelonés David Puig (-2), autores de sendas vuelta de tres bajo par.

El castellonense construyó una ronda muy sólida, con cinco birdies y dos bogeys, para ascender hasta la 23ª posición. El de La Garriga comenzó con bogey en su primer hoyo y cometió otro error más en el 3, pero cerró su ronda con cinco birdies en sus últimas nueve banderas para situarse empatado en el puesto 25º de la clasificación.

El torneo parece que será un duelo entre Lucas Herbert (-17) que resistió el feroz ataque de Bryson DeChambeau (-13) y cerrar la segunda jornada con cuatro golpes de ventaja sobre el estadounidense.Quedan todavía dos rondasde golf y todo puede suceder en el torneo del circuito saudí, que encara la recta final de la temporada.