Jon Rahm completa un año 2025 para enmarcar en el LIV Golf

Jon Rahm puso la ‘guinda’ a una campaña estelar en el LIV Golf después de lograr la victoria en el torneo final por equipos, disputado en Michigan y donde el capitán de la Legión XIII fue uno de los grandes protagonistas después de imponerse en el segundo hoyo del desempate.

El capitán de Legion XIII hizo buenos los pronósticos tras ser el mejor equipo durante la temporada y doblegar a los Crushers de Bryson DeChambeau, en un espectacular torneo por equipos que pone la clausura en la temporada del LIV Golf 2025

El de Barrika ha vivido dos semanas de ensueño. En Indianápolis superó en la clasificación individual a Joaquín Niemann en una increíble jornada final, con vuelta de 60 golpes, para sumar su segundo título individual consecutivo, pese a no poder ganar un solo torneo esta temporada, al caer de forma sorprendente en el play-off ante el colombiano Sebastián Muñoz.

Los jugadores de Legión XIII celebran el título rociados de champán / LIV

De Indianápolis a Michigan

Fue, sin duda, el momento amargo de Rahm, que no pudo celebrar al completo ese gran éxito siendo el jugador más regular de la temporada, pero sin victoria individual que se la arrebató el colombiano en el último suspiro.

Pero el español se quitó la espina esta semana, de nuevo en el play-off para llevarse el triunfo por equipos, el primero que logra como capitán de la Legion XIII y que pone una guinda espectacular en la temporada.

Tras ganar los 18 millones de bonus por su triunfo en el ranking individual, la victoria por equipos les supuso al equipo un cheque de 14 millones de dólares, con un 40% de ganancias para los jugadores y el resto por el bote del equipo, lo que supone 1,4 millones más para cada jugador. Triunfar en el LIV Golf, además del éxito deportivo que supone, acaba siendo un auténtico baño de dinero, uno de los grandes atractivos para estos profesionales que disputan el LIV Golf al margen del PGA Tour y el DP World Tour.

A la espera de la Ryder

Rahm finaliza la temporada en el LIV Golf de la mejor manera posible aunque todavía no se puede relajar demasiado porque ya tiene en el punto de mira en la Ryder Cup, que se disputará en Nueva York, del 26 al 28 de septiembre próximo.

Rahm se abraza a Tyrrell Hatton, su jugador con más experiencia, que le ha permitido amarrar el título en el LIV Golf / LIV

El español debe esperar el anuncio oficial del equipo, donde el de Barrika parece una elección segura, aunque no se conocerá la composición definitiva de Europa hasta el próximo lunes, cuando finalice el Omega European Masters.

Respecto al resto de españoles en Michigan, todos en el equipo de los ‘Fireballs’ de Sergio García, finalmente acabaron en la octava plaza tras quedar fuera de la lucha por la victoria en los cuartos de final al caer de forma clara ante los HyFlyers de Phil Mickelson. En la última jornada, donde jugaban del séptimo al noveno puesto, les superó los 4Aces de Dustin Johnson