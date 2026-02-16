Jon Rahm asciende como la espuma en el ranking mundial

Jon Rahm se quedó, de nuevo a las puertas de la victoria en el LIV Golf después de ceder en Adelaida ante el gran protagonista del torneo en la ronda final, el estadounidense Athony Kim, que volvía a ganar un torneo 16 años después, en una gran jornada final en el The Grange Golf Club.

El vasco estuvo de nuevo en la ‘pomada’ por la victoria junto al estadounidense Bryson De Chambeau, aunque tuvo que quedarse con la miel en los labios, pero con un buen sabor de boca, al menos. Rahm sigue sin poder ganar en el LIV Golf, una sequía de victorias que ya le viene de toda la temporada anterior, aunque su segundo puesto en Adelaida le permite dar un salto significativo al ranking mundial.

El golfista de Barrika, con su segundo puesto consecutivo en LIV tras el de Arabia Saudí la semana pasada, sube casi veinte posiciones y vuelve a estar entre los 50 mejores del mundo, exactamente en el puesto 50 cuando empezó la semana el puesto 67º.

MIles de aficionados siguen el golpe de Jon Rahm en el hoyo 12, un par 3 icónico del circuito del LIV Golf en Adelaida / Scott Taetsch/LIV Golf / AP

Un año después vuelve al Top 50

Curiosamente, Rahm volverá al top 50 justo un año después de salir. La última vez que estuvo fue el 9 de febrero del 2025. Obviamente, la razón de que terminara fuera de este club es que LIV Golf no recibía puntos de ranking mundial y Jon no lo hizo bien en los torneos que sí contaban por haberse mantenido.

Ahora que LIV sí recibe puntos para los diez primeros clasificados, Rahm comienza a recuperar su puesto natural en el ranking mundial. Por cierto, Jon ya está al frente del ranking individual de LIV, frente a Anthony Kim y Bryson DeChambeau.

Rahm observa su putt en el hoyo 18 de Adelaida tras acabar en la segunda posición por segunda semana consecutiva / Pedro Salado/LIV Golf / AP

Quienes no tendrán puntos de ranking mundial esta semana son el resto de españoles que juega en LIV Golf. Josele Ballester acabó en el puesto 32º, Sergio García finalizó en el 37º, Luis Masaveu terminó 44º y David Puig que lograba el primer Albatros de su carrera, ocupó el puesto 51º,