Jon Rahm arrancará los ‘fourballs’ de la tarde en la Ryder con nueva pareja de baile

Tras un sorprendente 3-1 para Europa en el arranque de la Ryder Cup de Nueva York, llegan los otros cuatro encuentros de la primera jornada, que se jugarán en la modalidad ‘fourballs’ donde las parejas juegan cada uno su bola, y cuenta el mejor resultado de los dos.

Y después de la gran matinal para Jon Rahm haciendo pareja con Tyrrell Hatton, el capitán Luke Donald le ha preparado una nueva pareja para el primer match de la tarde, donde compartirá juego con el austriaco Sep Straka, que hará su debut en esta edición de la Ryder.

El primer duelo de la jornada vespertina, que arrancará a las 12:25 horas, 18:25 en Europa, tendrá enfrente al número uno del mundo, Scottie Scheffler, que hará pareja con un rookie, JJ Spaun, ganador del US Open.

Los fans europeos, encantados con el dominio en la jornada matinal / ERIK S. LESSER / EFE

Fleetwood-Rose, el segundo match

En el segundo duelo, la pareja Tommy Fleetwood-Justin Rose se medirán a los estadounidenses Ken Griffin y Bryson DeChambeau (12:41 horas local). El tercer duelo también vivirá el debut del europeo rasmus Hojgaard, que hará pareja junto al sueco Ludvig Äberg y se medirán a Cameron Young y Justin Thomas, a partir de las 12:57 del mediodía, 18:57 en España.

Finalmente, el último duelo de la primera jornada lo disputarán por Europa Rory McIlroy junto a Shane Lowry y se medirán a Sam Burns y Patrick Cantlay, a partir de las 13:13 horas, 19:13 en España.

Trump ya está en Bethpage Black, acompañado de su nieta, Kai Madison / WILL OLIVER / EFE

Toda la presión para los estadounidenses que deben remontar puntos después de una matinal donde Europa ha sido la gran dominadora y con un público más callado de lo habitual, aunque seguro que a la tarde reaccionan, quizá animados por la presencia de Donald Trump, que estará en la salida de los fourballs.