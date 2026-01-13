Jon Rahm, ambicioso y con más 'Grandes' en la cabeza de cara a la nueva temporada

Después de casi cuatro meses sin participar en un torneo, el jugador español Jon Rahm ultima su preparación para reaparecer el 4 de febrero en el torneo de Riad que abre la temporada de LIV Golf, el circuito saudí, en el que quiere “seguir jugando bien y conseguir victorias”, después de que no conquistara ningún torneo individual el pasado curso.

En medio del terremoto causado por la oferta del PGA Tour a las estrellas de LIV para que regresen al circuito estadounidense de forma inmediata, Rahm descarta esta posibilidad en declaraciones efectuadas a EFE y seguirá ligado a la liga saudí, a la que llegó a finales de diciembre de 2023 con un contrato multimillonario hasta 2028.

Además de lograr su tercera corona en LIV, el ‘León de Barrika’, de 31 años, se marca como objetivo conquistar su tercer grande tras el Abierto de Estados Unidos de 2021 y el Masters de Augusta de 2023, con el sueño de sumar a su palmarés el Abierto Británico por ser el torneo de más solera.

"Un año mejor que el 2025"

"Mi expectativas son seguir haciendo lo que he hecho y mis objetivos, seguir jugando bien, pero, obviamente, de cara a mí, ganar en individual, tener un año un poco mejor, en el que pueda conseguir victorias con mi equipo. Seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido muy bueno, y si Dios quiere, con más victorias y con la victoria final", aseguró a la agencia española de noticias. "Mi plan, obviamente, este año es jugar en LIV y seguir jugando en LIV y ya veremos qué pasa en el futuro", dijo.

El vasco fue el más regular en 2025, aunque su intención es sumar victorias, como en los torneos 'Grandes' / SERGIO PÉREZ / EFE

Rahm ha buscado un largo descanso para recargar pilas después de cerrar la temporada 2025 tras el Open de España en octubre. "No he tenido nunca un descanso tan largo. Es por esa razón por la que he querido hacerlo. He tenido opciones de jugar en noviembre y en enero, pero he decidido no hacerlo simplemente por hacerme un favor a mí mismo.

El español ha estado trabajando duro en Arizona para empezar a tope. "He tenido diferentes etapas. He estado en el gimnasio bastante, queriendo coger fuerza y ponerme al mejor físico, mejor de lo que estaba. También trabajando en cosas del ‘swing’, detalles que me estaban molestando de los dos últimos años", dijo Rahm que ha aprovechado para disfrutar también de su familia numerosa.

Rahm quiere tener un 2026 memorable en el LIV Golf y ya trabaja duro en su físico para llegar en forma a febrero / LIV

Disfrutando de la família

"Mayormente ha sido estar el tiempo en familia. Podría decir diez mil cosas que he trabajado, muchísimas, pero pulir detalles y el enfoque ha sido más físico y familiar. Con tres pequeños -Kepa (cuatro años), Eneko (tres) y Alaia (uno)-, poder estar con ellos mucho más tiempo y ser parte de su día a día es lo que ha sido más especial. Muchas cosas que me he perdido simplemente por el deporte, gracias a Dios he podido estar en casa durante mucho tiempo y disfrutar de ellos", comentó el de Barrika.

Rahm, que sigue en litigio con el DP World Tour por las sanciones pendientes de liquidar, se planteó arrancar en Dubai, pero finalmente ha renunciado. "Había pensado jugar en Dubai pero el problema es que hay una semana libre y si me quedo allí, serían demasiadas semanas fuera seguidas para empezar el año. Luego jugamos en Australia, Singapur, Hong Kong, Sudáfrica… Para mí fue más decidir que voy a jugar a final del año", dijo, con la intención de jugar un poco más este próximo fin de año. "¿Qué voy a jugar? Aún no sé, pero quiero jugar un poco más a final de año, sí", reconoció.

Hatton y rahm continuan juntos en Legión XIII, al igual que hicieron con éxito en la Ryder Cup en Nueva York / Matt Slocum / AP

Rahm se llevó el ranking del 2025, aunque con cierto regusto amargo ya que no pudo ganar un torneo individual. "Demostrar no tengo nada que demostrar, porque sé que soy capaz de ganar. Cuando tenemos a un Joaquín que ha ganado cinco veces en el año, me hubiese gustado personalmente ganarlo habiendo ganado un título"dijo.

Ganar el Open, el gran sueño

"Sin haber ganado, es consistencia, de que he jugado muy bien durante el año. Pero cuando alguien gana más de un tercio de los torneos, queda mal sabor de boca en el sentido de que puede que sea más merecedor que yo en ese sentido. Yo no creé el sistema de puntos y es el que es, pero sí que deja ese sabor agridulce.

Además del LIV Golf, el de Barrika no le quita el ojo a los torneos 'Grandes', especialmente el Open "Sí. Obviamente, 'majors' hay en mente. Los dos que me quedan, por razones diferentes. En especial y por la historia y para mí, siendo el que más importancia tiene, sería el Open Británico.

"Es para mí lo más alto que hay en golf, personalmente, siendo el torneo más antiguo. Pero el Campeonato de la PGA tiene su aquel al ser el único grande que ningún español ha ganado. Así que si pudiese el Grand Slam español ganando el PGA sería también muy especial", finalizó.