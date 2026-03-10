Jon Rahm desvela cómo fue su primera partida de golf con Lebron James

Jon Rahm sabía que la estrella de los Lakers, LeBron James, le estaba dando fuerte al golf, quizá vislumbrando que su carrera deportiva con los Lakers está llegando a su fin, aunque no contaba que podría compartir una ronda de golf con el ‘crack’ de la NBA, y que lo haría en Scottdale (Arizona), donde reside el español durante el año.

Una oportunidad que le surgió de jugar con LeBron a través de un amigo suyo en Arizona, que hizo posible el encuentro, que cogió por sorpresa al de Barrika, aunque rápidamente encontró un hueco para una experiencia tan especial con ‘King’ James.

“Tenemos un amigo en común que vive en Scottsdale. Le conozco de toda la vida. Es naturópata. Se llama Sunil Jain, tiene relación con ambos y creo que trabaja un poco con LeBron. Ellos iban a jugar contra los Suns el jueves por la noche, pero estaban allí ya el miércoles y me preguntó si había posibilidad de jugar juntos. Así que organicé mi agenda para poder estar allí el miércoles por la tarde. Eso fue todo”, explicaba el vasco.

Partida de cuatro

Rahm y LeBron tuvieron de acompañantes en la partida a dos personas más, elpropietario del campo, y el profesional Pat Pérez, que está a la espera de cumplir la sanción del PGA Tour por haber disputado el LIV Golf.

LeBron James le ha cogido afición por el golf aunque su juego todavía necesita mucha mejora como dijo Rahm / SP

"Fue muy divertido. Pudimos jugar 13 hoyos porque salimos a las 15:30 y no quedaba mucha luz. Pero fue bastante único ver a alguien de su calibre como atleta, con su peso en el mundo y su físico y todo, estar tan ilusionado simplemente por poder jugar al golf y observarnos, porque allí estábamos yo, el dueño del campo y Pat Perez también”, explica.

Jon destacó la curiosa sensación de ver a James en un campo de golf, cuando lo normal es al revés, que sea el propio Rahm quien ve a Lebron en una pista de baloncesto.

Recién llegado al golf

La estrella de la NBA acaba de empezar con el deporte de los 14 palos y el de Barrika ya le advierte que le queda un camino por delante para disfrutar realmente de este deporte, entre otras cosas por las dificultades de encontrar material para alguien de su envergadura. No obstante, raro será que las principales marcas de palos no se peguen por hacer un equipo a la medida de alguien como Lebron.

Jon Rahm ya ha tenido la oportunidad de jugar con otras estrellas de la NBA como Pau Gasol, como sucedió en Valderrama / DPWT

"Ver a jugadores de muy alto nivel jugar al golf, algo que él nunca había visto, cuando normalmente el 99 por ciento de las veces somos nosotros los que le vemos jugar al baloncesto, verle hacer lo que ha hecho durante 20 años, fue bastante único para mí. Estaba encantadísimo. Sonreía todo el rato”, dijo.

“Acaba de empezar a jugar al golf, así que todavía no ha tenido tiempo de desarrollarse y, francamente, este juego no está hecho para alguien que mide 2,06. No creo que nadie fabrique palos para un principiante de 2,06 y tan fuerte. Va a tener que pasar por un proceso algo doloroso de aprender todas las bases antes de poder disfrutar de verdad jugando buen golf. Pero fue una tarde realmente divertida”, finalizó el español, que ya ha tenido la oportunidad de jugar con otros ex NBA como el mismísimo Pau Gasol.