John Cena se retira de la WWE: ¿A qué hora pelea contra Gunther?

La WWE se prepara para bajar el telón de una era. John Cena y su ya inolvidable 'You Can't See Me' disputará su última lucha este sábado 13 de diciembre en 'Saturday Night’s Main Event' de WWE, con Gunther, 'The Ring General', como rival final. Un choque generacional y de estilos que la propia compañía presenta como el cierre de su gira de despedida tras una carrera histórica.

Sobre la lona, Cena, uno de los mejores luchadores de la historia del wrestling, representa el espectáculo total. Su carisma, su promo, su himno, su ritual, el “Never Give Up”... Por el otro lado, Gunther es todo lo contrario, ya que representa el rigor, la fiscalidad y la lucha como deporte y filosofía de vida. En este sentido, la WWE lo presenta como un rival “de los mejores de la actualidad”, ya que se presenta como un ex campeón mundial y con el respaldo de un legado moderno con el reinado más largo del Campeonato Intercontinental.

Además, no llega por atajo. Gunther se ganó el derecho de ser el último oponente tras imponerse en el torneo 'The Last Time is Now', superando una ruta que incluyó a Je’Von Evans, Carmelo Hayes, Solo Sikoa y LA Knight.

Cena, el personaje que definió una época: un legado que va más allá del ring

El retiro de Cena no se explica solo por títulos (17 campeonatos mundiales) en sus 26 años de carrera. La WWE lo ha etiquetado como su “abanderado” durante años. El estadounidense se ha convertido en una figura capaz de sostener la compañía en televisión, en giras y ha ayudado a llenar grandes estadios.

Y es que su impacto ha sido enorme también detrás de las cámaras. Guinness World Records certifica que ostenta el récord de más deseos cumplidos con Make-A-Wish (650) y, con su gran potencial de marketing, se convirtió en una superestrella global y, a la vez, rostro de causas benéficas durante décadas.

Fue en 'Money in the Bank', en Toronto, cuando Cena comunicó que este 2025, a aus 48 años, sería su último año en el ring. Finalmente, dirá adiós este fin de semana en el torneo The Last Time is Now ('La Última vez es ahora') disputado en el Capital One Arena de Washington D.C. Será el 'último baile' de un referente de una generación que amó el wrestling a través de retransmisiones en 'pay per view' en la televisión.

El 'Main Event' de despedida de John Cena / WWE

¿A qué hora es el combate y dónde ver?

El último combate de John Cena en la WWE ante Walter Hahn 'Gunther' será esta madrugada del sábado 13 de diciembre al domingo 14 de diciembre a las 02:00h (CET), las 20:00h hora local en la Costa Este.

La WWE no suele fijar una “hora de campana” exacta para cada lucha. El 'John Cena’s Final Match' cerrará el show del sábado, así que lo normal es que vaya en el tramo final de la cartelera.

El combate se podrá ver exclusivamente a través de Peacock en Estados Unidos.