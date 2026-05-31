Joaquin Niemann gana el LIV Golf Corea en la peor actuación de Jon Rahm

El chileno Joaquin Niemann sigue aumentando su botín en el LIV Golf después de sumar su octava victoria en el circuito saudita en el desempate al estadounidense Talor Gooch, que forzó el desempate tras finalizar ambos jugadores con -12. Los Crushers de Bryson DeChambeau se impusieron por equipos en el torneo disputado en el Asiad Golf Club, en Busan, Corea.

Niemann venció a Gooch, capitán del OKGC, con un birdie en el primer hoyo del desempate para proclamarse campeón, la primera victoria de Niemann en 2026, tras haber ganado cinco veces la temporada pasada; ahora suma tres victorias más que cualquier otro jugador en la historia de la liga. Todo un récord para el chileno. "Fue muy divertido", dijo Niemann, de 27 años, el capitán más joven de la liga. "Disfruto mucho la sensación de ganar de nuevo".

Niemann y Gooch, quienes compartieron el liderato tras 54 hoyos, terminaron con 12 bajo par en la ronda reglamentaria, después de firmar tarjetas de 67 golpes (3 bajo par) en la ronda final en el Asiad Country Club. Niemann logró cuatro birdies en un tramo de cinco hoyos en la primera mitad del recorrido para tomar la delantera, pero Gooch embocó un putt de birdie de 8,5 metros en el hoyo 16 para empatar en el liderato durante la tensa batalla de la segunda mitad.

En el desempate, el golpe de aproximación de Niemann desde 137 metros quedó a menos de dos metros del hoyo, lo que le permitió embocar el putt de birdie ganador.

El peor resultado de Rahm en el LIV

No ha sido el torneo de los jugadores españoles, especialmente de Jon Rahm, acostumbrado a ocupar siempre las primeras posiciones y sumar victorias, y que le mantiene al frente de la clasificación general. El golfista de Barrika ha finalizado en el puesto 16º, su resultado más bajo de siempre desde que debutara en 2024. Obviamente, que su peor puesto de siempre sea un 16º no es más que la demostración de los altísimos estándares que siempre ha tenido Rahm en este circuito.

Rahm ha firmado su peor actuación en el LIV Golf desde que se incorporó en 2024 / STEVE FALK / EFE

Su peor resultado hasta el torneo de Corea había sido un 11º puesto en 2025, concretamente a finales de junio en la prueba de Dallas. Curiosamente, también ahí fue la última vez que entregó una tarjeta sobre par hasta esta semana. Su resultado de +1 ayer sábado rompió una racha de 42 rondas consecutivas en LIV Golf jugando al par o bajo par

El barcelonés David Puig fue de menos a más en Busan para firmar una brillante vuelta final de 65 golpes (-5) para ascender en la clasificación y meterse en el decimosexto puesto, empatado con Jon Rahm. El castellonense Sergio García se fue al puesto 29, con -1, Josele Ballester acabó al par mientras que Luis Masaveu lo hacía con +1, en el puesto 37.

Mala semana para los españoles que esperan resarcirse la próxima semana en el torneo del LIV Golf Valderrama, donde esperan brillar ante la afición española en la primera aparición de la temporada de todos ellos en suelo españo.