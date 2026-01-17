Joan Pradells vende el 100% de su empresa Barbell Studio SL al cofundador de Hakwers Diego Moreno

Joan Pradells, el conocido culturista profesional valenciano e influencer fitness ha traspasado el control total de su sociedad Barbell Studio SL a Hawkx Group SL, compañía encabezada por Diego Moreno, cofundador de la marca de gafas de sol 'Hawkers'. Según la información del Registro Mercantil recogida por el diario 'Economía Digital', Hawkx Group aparece desde el pasado 23 de diciembre de 2025 como el único accionista con el 100% del capital de Barbell Studio SL.

Con este movimiento, Pradells pasa a aparecer como "accionista antiguo" después de haber concentrado previamente la totalidad de la sociedad que creció y se hizo 'mainstream' entre el público aficionado al gimnasio y al powerlifting, que encontró en la antigua 'PBStudio' una marca de material de primera calidad para el entrenamiento. El cambio de titularidad supone, por tanto, su salida completa del accionariado de la empresa que canalizaba su actividad empresarial.

Además, Barbell Studio SL mantiene como objeto social la prestación de servicios de entrenamiento deportivo y mantenimiento físico, tanto personalizados como en formato virtual, así como la explotación y gestión de centros de fitness. Según apunta 'Economía Digital', este movimiento se realiza bajo la dirección de Diego Moreno, cofundador y CEO de Hawk X, agencia de marketing digital que aparece bajo el paraguas de Nickname, una empresa de representación de creadores de contenido como Marina Rivers o Jorge Cyrus.

Hasta el momento no han trascendido los términos económicos de la transacción ni si Pradells mantiene alguna vinculación profesional con la sociedad tras la venta. En las redes oficiales de 'PBSApparel' sigue apareciendo el mensaje 'The Ultimate Training Brand by @joanpradells'. Tampoco hay comunicación oficial sobre si la compra responde a una estrategia más amplia de Hawkx Group en los sectores del deporte, el bienestar o la economía de los creadores de contenido fitness.

Según las declaraciones recogidas por el citado medio, Diego Moreno se ha limitado a señalar que llevan tres años trabajando con Pradells en el proyecto de PBS, que el culturista ya tenía la gestión "100% externalizada" en ellos y que ahora simplemente lo han formalizado para hacer oficial el traspaso. En cualquier caso, los cambios inscritos en el Registro Mercantil reflejan que Pradells ya no conserva participación en la empresa, que queda bajo control íntegro de Hawk X.