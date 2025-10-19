Joan Pradells sorprende en su regreso al culturismo profesional con un físico terrorífico: "Callando bocas"

Le llamaron gordo, le dijeron que estaba "a 24 semanas" y que llegaba con un físico "decepcionante" para la competición. Joan Pradells tuvo que aguantar de todo antes de su regreso a la tarima del culturismo profesional dos años después de su última aparición en el Empro Alicante Pro 2023, donde debutó como profesional con un séptimo puesto. Pasando por una trágica puesta a punto en China, el famoso atleta e influencer valenciano (supera los 700.000 seguidores en Instagram y ronda el medio millón en YouTube) ha demostrado por qué es un culturista profesional en su participación en el British Grand Prix (Reino Unido) en la categoría Open.

Mostrando un físico muy mejorado y dejando claro que el trabajo estaba ahí, Joan Pradells se mostró muy competitivo en su regreso a una tarima PRO y acabó firmando una posición que pocos esperaban. Por delante incluso del valenciano Pablo Llopis, con mucho más rodaje competitivo en el circuito profesional (4º puesto), Pradells se coló en el top-3 de los mejores atletas en Reino Unido, por detrás de Sasan Heirati y del ganador Michal Krizo.

Con una línea espectacular, una espalda muy mejorada y ese doble bíceps de frente que tan competitivo le hace, Joan Pradells calló a los críticos con una actuación sobresaliente en su 'redebut' esta temporada como profesional. Las piernas, como era de esperar, tampoco se quedaron atrás y demostró que el trabajo de su preparador Fran Espín ha sido minucioso y acertado en esta puesta a punto. El resultado sorprendió al público en redes sociales, feliz de ver a uno de los representantes de la comunidad del culturismo español sonreír de nuevo sobre una tarima.

"La estructura de Joan es de otro nivel , "sin duda el más bonito de la competición"; "Que a Joan le faltaban 25 semanas de preparación decían"; Joan siendo feliz al fin"; "Callando bocas"; fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la página "@whoisthebestbb". El propio Joan publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram: "Gracias a los que estuvieron y están", compartiendo varias fotografías con su equipo en la competición. "Me parece una locura, ha estado especial, la verdad. Y la semana que viene Praga", recordó. Pablo Llopis, compañero de tarima y buen amigo de Joan, le felicitó a través de 'stories': "Brutal, ha salido increíble. Nos juntamos en Polonia de nuevo",