Joan Pradells: "Estos son mis alimentos básicos para ganar masa muscular en volumen. Los huevos, cuanto más naturales mejor, y la crema de arroz es fácil de digerir"

Joan Pradells es una de las caras visibles del culturismo en España y una de las figuras más 'virales' del mundo del fitness en redes sociales. Con más de 440 mil suscriptores en Youtube y de las figuras públicas más conocidas del mundo del fitness y del culturismo en España. Con varias apariciones en televisión de la mano de Broncano y más de 745 mil seguidores en Instagram, el atleta profesional ha disfrutado de una temporada exitosa sobre la tarima, acariciando su pase al Mr. Olympia en varias competiciones consecutivas. Preparado por el entrenador Fran Espín, Joan se muestra muy optimista de cara a sus próximas competiciones.

En plena etapa de volumen, Pradells ha compartido a través de su cuenta de Instagram cuáles son los alimentos que ayudan a crecer y a ganar masa muscular. Y lo más importante, cómo prepararlos de forma sencilla y en el menor tiempo posible, para hacer frente al reto de gestionar nuestro tiempo en la cocina y no dedicar demasiado esfuerzo a pensar en qué debemos cocinar.

Joan Pradells: Alimentos que te ayudan a crecer Ya que no estoy enseñando mi dieta, quería compartiros algo que me parece muy importante y básico para comer saludable, que además es muy sencillo. Hacer un meal prep es algo muy sencillo y que facilita las cosas a la hora de cumplir con el plan. Podéis hacerlo más variado o menos, yo por mi actividad, es menos variado. Pero en 1-2 horas el fin de semana puedes tener toda la comida de la semana preparada. Una arrocera os puede facilitar mucho las cosas y permitiros hacer cada mañana el arroz para todo el día. La ternera y el pollo, ocupa poco cocinado y es lo que más pereza en el día a día. Y como suplementación, intentad no abusar de sabores y edulcorantes y tiene cabida unas cuantas veces a lo largo del día. Sin duda me parece la mejor manera de comer saludable en el día a día sin que nos de pereza o recurrir a la opción fácil, aunque de este modo, comer saludable es la opción más fácil que tenemos.

Para un culturista profesional que puede llegar a superar los 130kgs de masa corporal fuera de temporada, tener controladas sus comidas dentro de la dieta es imprescindible. Es por ello que Joan opta por un sistema calculado al milímetro y sin fallos para no entorpecer su preparación, y para poder centrarse en la dureza de su entrenamiento y en disfrutar de un merecido (y necesario) descanso para hacer crecer sus músculos.