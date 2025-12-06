Joan Pradells, sobre el secreto de su cambio físico: "Las calorías deben estar un 10 o 20% por encima, debes tener un plan que tenga sentido"

Joan Pradells es, a día de hoy, uno de los culturistas más influyentes del panorama español. Tras acariciar el pase al Mr. Olympia en varias ocasiones en esta temporada de 'rush' competitivo, el culturista valenciano de 28 años ya se prepara para volver más fuerte en 2026. Su físico es uno de los más dominantes en la categoría 'Open', la división reina del culturismo profesional sin límite de peso.

Sin embargo, hasta llegar a este nivel competitivo ha tenido que pasar por varias fases de construcción de un físico que no siempre tuvo este aspecto tan definido y rocoso. Mucho antes de estar en manos de su preparador Fran Espín, Joan Pradells pasó por una primera época dedicado al powerlifting en la que su único objetivo era mover peso y no se centraba tanto en el físico, que iba perdiendo estética a medida que ganaba kilos de masa corporal.

En ese sentido, el ahora culturista profesional reflexionó en un vídeo de hace unas semanas en su cuenta de Instagram sobre aquellos tiempos, en los que no tenía un control tan al detalle de sus comidas y donde cometió errores que ahora no repetiría. "Hubo un volumen en que me puse un poco gordo. No me arrepiento del proceso pero ahora lo haría diferente", reconoce.

Pradells apunta que fue cuando empezó a entrenar muy pesado que "tenía que comer todo lo que pudiera, al fallo". "El resultado es que sí que moví más peso pero el resultado no fue el más eficiente. Si quieres hacer un volumen, tenemos que programar un superávit a largo plazo: Las calorías deben ser un 10 o 20% por encima de tus calorías en mantenimiento, todas las semanas tienes que revisar tus progresos con un control de fotos, pesos y rendimiento. Esto no significa que no puedas tener comidas libres o algún capricho, pero debes tener un plan que tenga sentido".

Para darse cuenta de la magnitud del cambio físico de Pradells en los últimos 3-4 años, el valenciano ha compartido un vídeo de Youtube en el que se muestra una evolución extraordinaria. Desde sus primeros pasos en el culturismo, donde cambió por completo su manera de entrenar y su relación con la comida, hasta el día de hoy, siendo uno de los futuros Mr. Olympia del culturismo español.