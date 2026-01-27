Joan Pradells, sobre el estado de salud de Ronnie Coleman, Jay Cutler y Arnold: "Es un caso puntual"

Joan Pradells, más allá de su papel como culturista profesional, sigue siendo un gran aficionado del deporte cuando le toca ser espectador. Fanático del Mr. Olympia y de las grandes estrellas de la tarima mucho antes de su debut como atleta, se le ha comparado recientemente con Jay Cutler por su parecido en lo físico y su rápida progresión en lo competitivo.

Salvando las distancias respecto a uno de los mejores de la historia, lo cierto es que Pradells, al igual que Cutler, posee una estética forma de 'X' con unas piernas descomunales y unas poses de frente que le hacen destacar en la comparación con sus rivales.

En una conversación reciente con el youtuber 'Mowlihawk', el culturista valenciano ha reflexionado sobre sus ídolos en el culturismo, su relación con estas leyendas y el estado actual de tanto Cutler como Coleman años después de su retirada: "Intento no idealizar las cosas, ni a Ronnie Coleman ni a nadie. Les admiro por el culturismo, pero intento no idealizar. Muchas veces es mejor no conocer a tus ídolos, porque a veces se te caen".

Sobre el estado de salud de Ronnie Coleman, que ha tenido que pasar por 13 cirugías y ha sufrido las consecuencias de sus entrenamientos extremos, Joan apunta que no cree "que vaya acabar así, es un caso puntual", y confía en llegar a una edad avanzada con mejor salud.

"Es una putada que al máximo exponente del culturismo le haya pasado justo eso", apunta. "Para mí es muy referente en el culturismo Jay Cutler, un tío que se dedica a las empresas, que no para y se conserva muy bien. O Arnold, por ejemplo, ¿Arnold cómo está? Está muy bien para la edad que tiene, se cuida que te cagas. Ha tenido operaciones de corazón, ha hecho cine, política, de todo".