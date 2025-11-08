Joan Pradells en el Rumanía Pro 2025: En juego el pase al Mr. Olympia junto a Josema Beast y Mauro Fialho

El Romania Muscle Fest Pro-Am celebra este fin de semana su octava edición en el Face Convention Center de Bucarest. España estará representada por Joan Pradells en Open, Josema Beast (Jose Manuel Muñoz) en Classic Physique y Mauro Fialho en Men’s Physique. El día grande para los profesionales de la IFBB Pro League es el domingo 9 de noviembre, con plazas directas al Mr. Olympia 2026 en juego en cada división. Más allá del interés por los españoles, esta competición se ha consolidado como una de las paradas fuertes de final de temporada en Europa, con culturistas de primerísimo nivel en todas las categorías.

Joan Pradells aterriza en Bucarest en su mejor racha desde que dio el salto al profesionalismo. En su 'redebut' profesional, firmó un 3.º puesto en el British Grand Prix Pro de Reino Unido, confirmando su progreso en tamaño y, sobre todo, su mejora en la puesta a punto. Una semana después, remató con un 5.º lugar en el Praga Pro, donde compartió “top 5” con Mr. Olympia como Fitzwater, Dauda, Keone y Krizo, un auténtico hito. Sin embargo, lo mejor llegó en Polonia el pasado fin de semana, donde acarició el triunfo con un 2. º puesto sólo por detrás de Andrea Presti. Llega, por tanto, con “momentum” competitivo y con la confianza que da medirse y compararse de nuevo ante los referentes del continente. Un top-3 Olympia como Andrew Jacked será su rival a batir.

Joan Pradells en el Poland Pro 2025 / @joanpradells

Por otro lado, Josema Beast es, hoy, la baza más competitiva del culturismo español. En octubre firmó un histórico 4.º puesto en la categoría Classic Physique del Mr. Olympia, edición que se llevó el brasileño Ramon Dino. Su participación en Rumanía tiene una gran expectación y es el gran favorito a llevarse el campeonato. Llega con la forma más probada de su carrera, un paquete muy redondo con esa espalda que le caracteriza y la inercia competitiva de Las Vegas aún fresca en su físico.

Josema Beast, con un físico asombroso en tarima / @photobycaz

En la categoría Men's Physique, tenemos a otro Mr. Olympia como Mauro Fialho. El hispano-brasileño viene de cerrar una gran participación en Las Vegas con un 13.º lugar, asentándose como uno de los físicos más prometedores de la división. Después de su incomprensible posición en el Praga Pro, donde no entró en las finales y se quedó muy atrás fruto de la falta de profesionalidad de los jueces, llega con ganas de resarcirse en Rumanía. El rival a batir será el localista Andrei Deiu, uno de los 'top' Olympia que estará este fin de semana sobre la tarima en Bucarest.

Mauro Fialho, durante su participación en el Mr Olympia 2025 / @maurofialho

HORARIO Y DÓNDE VER POR TV EL RUMANÍA PRO

Después de la acción del viernes y del sábado con los 'check-ins' y las competiciones de NPC, la competición profesional de la IFBB PRO League arrancará el domingo 9 de noviembre con el prejudging a las 9:00 hora local de Bucarest y continuará con las finales a partir de las 16:00. En horario peninsular español (CEST), eso equivale a las 8:00 para el prejudging y las 15:00 para las finales. El orden previsto de salida del domingo incluye Figure, Women’s Physique, Women’s Bodybuilding, Wellness, Men’s 212, Bikini, Men’s Physique, Classic Physique y, como cierre, Men’s Open Bodybuilding.

Para verlo por TV, la organización informa de que el acceso será mediante sistema de streaming de pago (pay-per-view) en alta calidad de imagen y sonido a través de Olympia Productions. El precio es de 24,99 dólares para el streaming del domingo (incluye todo el prejudging y las finales de las divisiones profesionales), mientras que hay también un paquete de 39,99 dólares para todo el fin de semana. Sin embargo, todas las reacciones y últimas horas sobre el evento se podrán seguir en canales de Youtube y de Instagram (@whoisthebestbb) de varios reaccionadores que publican los resultados al momento: Miguel Navarro, Antonio Masmas, El Nota, Ares YT, entre otros.