Joan Pradells rompe cualquier predicción y se cuela entre cuatro Mr Olympia en el Praga Pro 2025: "Es lo más loco que me ha pasado en la vida"

Descomunal. Así debería describirse la participación de Joan Pradells en el EVLS Prague Pro 2025, probablemente el evento más grande de culturismo profesional en Europa que se ha celebrado este mismo fin de semana. Apenas una semana después de su regreso a las tarimas en Reino Unido, donde logró un meritorio tercer puesto, parecía imposible que el atleta valenciano de 28 años pudiera replicar (o incluso mejorar) aquella versión rodeado de físicos mucho más experimentados con previa experiencia en el Mr. Olympia.

Tras un primer día de pre-judging y un domingo de finales muy emocionante, vimos a un Samson Dauda (campeón del Mr Olympia en 2024) muy mejorado que llegaba con toda la rabia tras su decepción en el último Olympia de Las Vegas donde perdió el título frente a Derek Lunsford y acabó en cuarta posición. Por delante de Samson, segundo, otro culturista sobradamente conocido como Martin Fitzwater, quinto clasificado en Estados Unidos, también pisó la tarima de Praga y acabó llevándose el título y los 30.000 dólares del premio en República Checa.

IMPRESIONANTE

En medio de toda esta constelación de estrellas apareció de nuevo Joan Pradells, con las pilas renovadas y la misma sonrisa que mostró en Reino Unido y que tanto gustó a los jueces. Se nota que se ha quitado la presión de encima y que su único objetivo es hacer lucir el físico tan excepcional que él y su preparador Fran Espín han cincelado con el paso del tiempo. Con un aspecto todavía más duro y más definido, Joan volvió a ser el mejor de frente y no se quedó para nada pequeño en las comparativas de espaldas con tipos tan duros como Samson, Martin, el campeón en Reino Unido Michal Krizo o el campeón del Mr Olympia 212 Keone Pearson, que se dice pronto.

Pradells le sacó el mejor partido a las piernas descomunales que tiene y a esa forma de 'X' con una cintura tan estrecha que le convierten en uno de los Open más estéticos del panorama mundial. Se le vio lleno a rebosar, con unas mejoras muy evidentes en la cadena posterior y, sobre todo, con la ilusión de comerse el mundo. Finalmente, pese a que se esperaba que pudiera incluso colarse en un top-3 junto a Martin y Samson, Joan acabó en una muy meritoria quinta posición. Superado solo por Keone (4º) - se quedó a un solo punto - y Krizo (3º), para el atleta valenciano este resultado sienta como una victoria.

"Es lo más loco que me ha pasado en la vida, no sé si tengo que poner en contexto quién eran los cuatro primeros, eran todos 'top' Olympia. Top 5 caído del cielo. Sigamos soñando ", explicaba Joan Pradells a través de sus redes sociales. Tiene todo el tiempo del mundo a su favor para ir cogiendo rodaje y adquirir una versión cada vez más competitiva frente a los mejores atletas del panorama. Esto es un claro aviso a navegantes: más pronto que tarde le veremos subido sobre la tarima del Mr. Olympia.