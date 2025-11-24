CULTURISMO
Joan Pradells cumple con un gran resultado en Japón en la búsqueda del Mr. Olympia
El pase al Mr. Olympia volvió a estar en juego en Japón, en una competición donde Joan Pradells volvió a destacar entre los mejores
Joan Pradells ha vuelto a colarse entre los mejores culturistas profesionales del Japan Pro 2025, un PRO Show clasificatorio para el próximo Mr. Olympia. Tras su destacado papel en Rumanía, República Checa o Reino Unido, donde estuvo muy cerca de lograr el triunfo, el atleta valenciano de 28 años repitió sensaciones positivas en un destino exótico.
Codo a codo con un campeón del Mr. Olympia en '212' como Shaun Clarida, Pradells se metió de nuevo en las finales para entrar en las comparativas con los mejores en tarima. Y pese a que la iluminación del evento dejó mucho que desear, Joan volvió a sacar a relucir su espectacular físico de frente y esa forma de 'X' que tanto le hace destacar frente a sus rivales.
Pese a no estar en el centro en la mayoría de comparativas, Pradells acabó dentro de un meritorio top-3 frente a dos rivales muy competitivos: Shaun Clarida acabó sorprendiendo con su victoria en una categoría Open que teóricamente no le pertenece y se llevó el pase al Mr. Olympia 2026 y los 16.000 dólares del premio.
Florian Poirson acabó segundo clasificado delante de un Joan Pradells que se conformó con el tercer lugar de la competición. Jan Turek y Marc Hector completaron el top-5 con un 4º y 5º lugar, respectivamente. Para el competidor valenciano, esta era una gran oportunidad de lograr el pase al Mr. Olympia en la que todo parece que será su última competición de la temporada, antes de volver al ruedo en 2026.
Sin embargo, pese a no celebrar hoy un triunfo Pradells cerraría este año con un sorprendente regreso al culturismo profesional, donde ha sorprendido con sus resultados y con un físico muy competitivo frente a los mejores del planeta: 5º en Praga, 3º en Reino Unido, 2º en Polonia, 2º en Rumanía frente a Andrew Jacked y 3º en Japón. Lo mejor está por venir.
