Joan Pradells, tras quedarse fuera del Mister Olympia 2026: "Hay muchos puntos que corregir, pero estoy mejorando mucho más rápido que el resto y la historia empieza ahora"

Joan Pradells ha vuelto a la normalidad de su día a día en Andorra tras su tercera posición en el Austrian Oak Pro del pasado fin de semana. En la que era su primera competición profesional de la temporada de 2026, el culturista valenciano se volvió a quedar a las puertas de la clasificación al Mister Olympia: la competencia en Viena era el último PRO Show que daba pase directo al Olympia de 2026 para el ganador, por lo que a Joan le tocará pelear por estar en la edición de 2027.

"Hay muchos puntos que corregir, pero estoy muy contento con cómo ha salido. He tenido problemas de estómago, he perdido los vuelos... y aún así ha salido bien. El juez principal me dijo que era clase mundial en el torso, y voy a seguir mejorando mucho. El ritmo en el que estoy compitiendo y estoy mejorando es mucho más rápido que el del resto", explicó Joan en su canal de Youtube todavía con restos del tinte de competición en su piel. Las sensaciones son buenas, y aunque su objetivo sigue siendo ganar, apenas tiene 29 años en una categoría donde la madurez muscular se alcanza entre los 35 y 40 años.

Joan Pradells, compitiendo en Austria / @beyondthestagetv_

Sobre el merecido vencedor del campeonato, Joan comentó: "Yo he sido muy fan de Regan Grimes, y ahora estar compitiendo con él de tú a tú... Es uno de los físicos más bonitos, sin ninguna duda. El año pasado empecé quedando tercero también y mirad cómo fue, dije que quería hacer en todas primeras llamadas". La realidad es que en Viena Pradells cumplió con un físico muy competitivo, demostrando las mejoras conseguidas en 'offseason' y sacando a relucir sus mejores piernas y su espectacular forma de 'X' para destrozar sin piedad todas las poses de frente.

Después de compartir su entrenamiento completo de espalda en su canal de Youtube, Pradells reflexiona en frío sobre las sensaciones de su físico y los próximos pasos en una temporada en las tarimas que acaba de empezar, más allá de las críticas. "Nada es perfecto, me dieron la tercera medalla e intentamos enseñar la realidad. No hacemos colaboraciones, sólo estamos los que queremos estar". En ese sentido, Joan se muestra satisfecho por poder grabarse de nuevo entrenando y mostrar sus 'posing', sin hacer caso a lo que pueda opinar el resto.

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A la espera de ver cuál puede ser su próxima competición profesional, algo que deberá decidir junto a su preparador Fran Espín, el culturista valenciano lanza un mensaje de optimismo: "Seguiremos mejorando, vamos a por más y agradezco mucho el apoyo. Se dice pronto hacer un top-3, aunque evidentemente siempre quieres ganar. Lo estamos empezando a hacer muy bien, queda mucho por delante, la historia empieza ahora".