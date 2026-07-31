Joan Pradells preocupa antes de su próxima competición: "Peso 133 kilos, no sé si voy a llegar. Hago más cardio que entrenamiento al día"

Joan Pradells, famoso culturista español, está a punto de hacer su debut en la temporada 2026. El atleta valenciano de 29 años se encuentra a pocas semanas de la primera competición del año, después de cerrar 2025 con enormes resultados que lo dejaron a las puertas de la clasificación al Mr. Olympia. De la mano de su preparador Fran Espín, Joan ya apura la última fase de preparación antes de encarar la famosa 'puesta a punto'.

Sin presión y con ganas de volver a sorprender, el culturista de la categoría 'Open' (donde no hay límite de peso) ha compartido a través de sus redes sociales su estado físico actual a menos de un mes de su participación en el 'Austrian Oak', el evento que se celebrará en Viena el próximo 22 y 23 de agosto y brindará la última posibilidad de clasificar al Mr. Olympia 2026.

Joan Pradells, en su gimnasio en Andorra / JOAN PRADELLS (Youtube)

A partir de entonces, todo los PRO Shows ya computarán para la edición de 2027, por lo que es la última oportunidad para los culturistas como Joan que buscan conseguir el pase a última hora. En un vídeo compartido en su canal de Youtube, donde cuenta con más de 460 mil suscriptores, Pradells confiesa sus dudas y su preocupación por su peso actual y las dificultades que está teniendo para apretarse en estas últimas semanas. "Quiero ir a Austria, pero no sé si voy a llegar", reconoce.

"Esta semana me han subido el cardio, me han bajado la dieta. He tenido unos cambios también interno", explica Joan. Tras completar el entrenamiento, se sube a la báscula y esta marca 133,4kg: "He pesado un kilo menos que la semana pasada. No hay manera de bajar, no va acorde a lo poco que estoy comiendo. En volumen llegué a pesar casi 150kg y tampoco estaba comiendo mucho", reconoce.

"Tenía 15 semanas de preparación, llevo 10, quedan 5", apunta Joan para tratar de quitarle peso al asunto. Lo cierto es que en 2025 también parecía que no llegaba lo suficientemente preparado a su primera competición y cumplió con creces, antes de ir cogiendo ritmo y mejorando su físico con el paso de las competiciones que vinieron. En ese sentido, explica: "Yo no quiero presión. Me he propuesto estar tranquilo con las competiciones porque esto es a largo plazo".

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Sobre la bajada de peso que no parece llegar, Joan confía que va a pegar "un bajón importante ahora", y que todavía queda "un 20 o 30%" en su preparación. Pase lo que pase de cara a Austria, Pradells se muestra confiado en la progresión de su físico, y sentencia:"Si voy a Austria, quizá me vaya mal. Pero creo que es obligatorio que me vaya bien en otra competición, aunque la primera salga mal".